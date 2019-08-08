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Роналду: в 2003 году мною интересовались 50 команд

09.08.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о товарищеском матче 2003 года, когда он в составе «Спортинга» вышел на поле против «Манчестер Юнайтед». Португалец подчеркнул важность этого матча для себя, так как он знал, что в этой игре за ним следили представители многих клубов, пишет championat.


Reuters

«Это была первая игра на новом стадионе „Спортинга“. Я прекрасно это помню, будто это было сегодня. Я был счастлив. Я собирался играть против одной из лучших команд в мире, и игра была захватывающей. Говорил своим друзьям в академии, что буду играть против „Манчестера“ и что немного нервничаю. Нервозность — это часть того, когда ты принимаешь участие в больших матчах. Я всегда нервничаю, потому что всегда хочу играть хорошо и делать всё возможное для своей команды, и нервозность всегда играет свою роль.

Я был мотивирован и счастлив. Знал, что, если сыграю хорошо, это вызвало бы ещё больший интерес не только со стороны „Манчестера“, но и других клубов, потому что за мной следили. Очевидно, что ты всегда меняешься. В то время я был скорее дриблером, не был таким прямолинейным, как сейчас и в последние годы. Я был талантливым дриблером. Со временем изменился, и, считаю, в лучшую сторону.

Честно говоря, забить гол тогда было не так важно. Если бы я забил, возможно, мною бы заинтересовались 100 команд. Поскольку я не забил, их было всего 50! Я думаю, что самое важное — хорошо играть и помогать команде. Мой клуб выиграл. Даже без гола интерес ко мне был очень высок».

 
 
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поделился воспоминаниями о товарищеском матче 2003 года, когда он в составе «Спортинга» вышел на поле против «Манчестер Юнайтед».
 
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