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Сколько чашек кофе в день могут вызвать мигрень
Источник материала: Tut.by
Людям, склонным к эпизодическим приступам головной боли, не стоит злоупотреблять кофеином, предупреждают ученые, пишет «
Результаты исследования, проведенного группой специалистов из Гарвардского университета, опубликованы в журнале The American Journal of Medicine.
Ученые проанализировали данные, касающиеся 98 человек (86 женщин и 12 мужчин), страдающих от эпизодических приступов мигрени. Средний возраст участников составлял 35 лет. В период с марта 2016 по октябрь 2017 года все эти люди в течение по крайней мере шести недель подряд вели электронные дневники. Ежедневно дважды в день они записывали различную информацию о своем образе жизни, в том числе, сколько кофеиносодержащих напитков они выпили, а также фиксировали продолжительность и характеристики каждого приступа мигрени.
Исследователи сопоставили частоту приступов головной боли в дни, когда каждый из участников пил кофе или другие напитки, содержащие кофеин, и в дни, когда они пили другие напитки.
Результаты не изменились, даже когда исследователи приняли во внимание такие факторы повседневной жизни, как вариации в количестве выпитого в этот день алкоголя, стресс, качество и продолжительность сна, уровень физической активности, фазу менструального цикла. Единственным фактором, кроме дозы кофеина, который способен повышать вероятность начала приступа мигрени, оказался прием оральных контрацептивов.
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Людям, склонным к эпизодическим приступам головной боли, не стоит злоупотреблять кофеином.
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