В Беларуси будет вещать российский патриотический канал

Источник материала: Ежедневник





Пять новых зарубежных телеканалов получили от Министерства информации разрешение на вещание в Беларуси.

Министерство информации Беларуси выдало разрешение на вещание в Беларуси пяти иностранным телеканалам: «АИВА», «RATNIK», «Матч! Планета», «Сказки Зайки», «Джой Кук». Разрешения выданы на три года.

К слову, «Ратников» - российский патриотический канал для молодежи, а «Джой Кук» - кулинарный.

Как сказано в сообщении, каналы имеют «развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы».