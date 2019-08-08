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В Беларуси будет вещать российский патриотический канал
09.08.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пять новых зарубежных телеканалов получили от Министерства информации разрешение на вещание в Беларуси.
Министерство информации Беларуси выдало разрешение на вещание в Беларуси пяти иностранным телеканалам: «АИВА», «RATNIK», «Матч! Планета», «Сказки Зайки», «Джой Кук». Разрешения выданы на три года.
К слову, «Ратников» - российский патриотический канал для молодежи, а «Джой Кук» - кулинарный.
Как сказано в сообщении, каналы имеют «развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы».
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Пять новых зарубежных телеканалов получили от Министерства информации разрешение на вещание в Беларуси.
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