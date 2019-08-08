В сети появились первые фото дочери Рики Мартина и его мужа

Источник материала: Tut.by

Рики Мартин впервые показал маленькую дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом. 47-летний певец выложил фото семимесячной Люсии на своей странице в Instagram. У снимка уже больше полутора миллионов лайков.

Напомним, что в начале прошлого года Рики Мартин сочетался браком со своим 35-летним бойфрендом Джваном Йосефом, шведско-сирийским художником. Музыкант признался, что у него было много романов с женщинами, но отношения он всегда планировал только с мужчинами.

Общая дочь у влюбленных родилась 31 декабря 2018-го. Теперь фанаты наконец увидели девочку, которую Рики и его мужу родила суррогатная мать. «Свет моих глаз. Люсия», — подписал Мартин снимок. Кстати, у певца уже есть старшие дети — близнецы Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году.



