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В знаменитом «доме с русалками» на Тракторном заводе открылась кофейня. Показываем интерьер и цены

09.08.2019 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в знаменитом «доме с русалками» по двойному адресу: ул. Клумова, 11, и ул. Стахановская, 2, что в поселке Тракторного завода, открылся свадебный салон Bonjour и кофейня Mon Nom. TUT.BY посмотрел, как сегодня выглядит помещение, которое местные помнят по овощному и магазину «Водный мир». Мы узнали цены на кофе и десерты в Mon Nom, а еще поинтересовались у совладельца, не планируют ли превратить кофейню в полноценное кафе.

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Трехэтажный жилой дом по адресу: Клумова, 11, построили в 1948 году. А вот знаменитые на весь район (а может, и город) русалки появились тут гораздо позже. В конце 1990-х на первом этаже дома обосновался магазин «Водный мир», который проработал здесь 16 лет. Его владелец и украсил вход в магазин тематической лепниной: русалками и Нептуном.


Последние два года помещение пустовало, было в удручающем состоянии: жуткий грибок на стенах, да и сами русалки требовали реставрации.

— Мы открыли стены до кирпича — в первую очередь из санитарных соображений. Кирпичи стали частью интерьера: они фактурные, на некоторых — заводские штампы, — рассказывает совладелец кофейни Mon Nom и салона Bonjour Егор Кириченко.

Бизнесом, связанным со свадебной тематикой, он занимается давно. Говорит, что идея открыть при салоне кофейню пришла сама собой: невестам, которые приходили примерить платья, и раньше в качестве комплимента предлагали чай и кофе.

— А сейчас решили, что это может стать дополнительным направлением для нашего бизнеса. Сначала думали о нескольких маленьких простеньких столиках, а в итоге все закрутилось настолько, что проработали даже барное меню, — улыбается Егор.


Некоторые позиции из меню кофейни:

эспрессо / американо — 2,5 рубля;

капучино / латте — 3,5 рубля;

чай черный / зеленый / травяной (чайник 400 мл) — 5 рублей;

даниш / паштейш де ната — 3,5 рубля;

круассан — 3 рубля; круассан с бри и конфитюром — 6 рублей;

брускетта (песто, моцарелла, вяленые томаты, базилик) — 4 рубля;

сет брускетт (3 шт.) — 9 рублей;

сет под вино — от 15 до 25 рублей.

Каждое утро выпечку в кофейню привозит пекарня Brø Bakery, а по спецзаказу от жителей района, которые являются гостями нового места, — еще и багеты. Кофе поставляет Kitchen Coffee Roasters.

— Район нас приятно порадовал, здесь много молодых семей с детьми. Днем, гуляя по парку, к нам заходят за кофе с собой, а вечером вся семья приходит выпить по бокалу. Тьфу-тьфу-тьфу, но маргиналов, которыми нас пугали, у нас и близко нет, — говорит Егор Кириченко.


Собеседник признается, что сейчас их помещение максимально унифицировано: кофейня начинает работу в 8.00, с 11.00 до 20.00 работает салон свадебных платьев, после 20.00 все вешалки с платьями (они мобильны) увозят — появляется три дополнительные комнаты с диванами для гостей кофейни.

— Иногда утром или вечером кофейня и салон могут быть закрыты на спецобслуживание: мы сдаем помещение в аренду. Например, ранним утром в субботу или воскресенье здесь может быть «утро невесты» со всеми сборами и фотосессией, вечером — девичник или «пижама-пати».



Несмотря на то, что свадебная тема для бизнеса Егора и компаньона Елены приоритетна, есть задумка увезти отсюда салон и все помещение превратить в большую кофейню.

— Может быть, даже уйдем в сторону кухни, площадь нам позволяет: наверху у нас 149 «квадратов» и внизу огромный подвал. По санитарным нормам мы подходим под классический общепит. А под салон у нас есть дополнительный объект в работе, здесь рядом, — признается соучредитель.

Но поскольку это бизнес, в принятии решений будут опираться на финансовые показатели. Пока в планах, но уже на следующий год, — большая терраса. Сейчас же на улице стоит всего два столика. В самой же кофейне более 20 посадочных мест.


Кофейня Mon Nom (с французского переводится как «мое имя»).

Адрес: ул. Клумова, 11, и ул. Стахановская, 2.

Время работы: с 8.00 до 23.00

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Теги: Минск
 
 
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