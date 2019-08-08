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velcom | A1 сменил логотип на центральном офисе в центре Минска. Теперь это просто A1

09.08.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщили, что провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершает свой ребрендинг. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию бренда А1. Но до тех пор она планирует демонтировать старые вывески по всему городу.

Первой сменили логотип на центральном офисе на Октябрьской площади — это произошло сегодня, 9 августа.



Теперь крыша здания выглядит вот так.


Следующие на очереди — на крышах на площади Свободы и проспекте Независимости.

Напомним, что новые фирменные цвета компании — белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных. Мы ранее писали, что хотя в других странах, например, в Болгарии, лого А1 обыгрывает национальные мотивы, в Беларуси локального логотипа пока не будет.

Кроме того, некоторые абоненты уже заметили, что название сети velcom на их экранах сменилось на A1 BY. При этом оператор обещает, что для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования — SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и тому подобного. Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.

 
 
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