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velcom | A1 сменил логотип на центральном офисе в центре Минска. Теперь это просто A1
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Первой сменили логотип на центральном офисе на Октябрьской площади — это произошло сегодня, 9 августа.
Теперь крыша здания выглядит вот так.
Следующие на очереди — на крышах на площади Свободы и проспекте Независимости.
Напомним, что новые фирменные цвета компании — белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных. Мы ранее
Кроме того, некоторые абоненты уже
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Компания должна завершить ребрендинг до 12 августа.
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