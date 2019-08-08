Гражданин Австрии нелегально пересёк границу. Он хотел жить в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужчина из Австрии совершил попытку незаконно пересечь белорусскую границу в Каменецком районе. Он пояснил, что хотел жить в Беларуси. Эту информацию сообщает Государственный пограничный комитет.

Восьмого августа около двенадцати часов ночи в Каменецком районе было зафиксировано движение человека, который направлялся из Польши в Беларусь. На место выбыла группа со служебной собакой.



Фото: Госпогранкомитет

Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался 45-летний австриец, который рассказал, что хочет жить в Беларуси. У него были найдены личные вещи, а также ножовка, нож и кусачки. Мужчина был оформлен нарушителем границы и погранрежима, а затем передан польской стороне.



Фото: Госпогранкомитет