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Гражданин Австрии нелегально пересёк границу. Он хотел жить в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина из Австрии совершил попытку незаконно пересечь белорусскую границу в Каменецком районе. Он пояснил, что хотел жить в Беларуси. Эту информацию
Восьмого августа около двенадцати часов ночи в Каменецком районе было зафиксировано движение человека, который направлялся из Польши в Беларусь. На место выбыла группа со служебной собакой.
Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался 45-летний австриец, который рассказал, что хочет жить в Беларуси. У него были найдены личные вещи, а также ножовка, нож и кусачки. Мужчина был оформлен нарушителем границы и погранрежима, а затем передан польской стороне.
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Новости Беларуси. Мужчина из Австрии совершил попытку незаконно пересечь белорусскую границу в Каменецком районе. Он пояснил, что хотел жить в Беларуси. Эту...
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