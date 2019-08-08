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В Минске на проспекте Независимости обнаружен похожий на снаряд предмет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости, 79 строители во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, который похож на снаряд.
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Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости, 79 строители во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, который похож на снаряд. Как сообщает...
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