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В Минске на проспекте Независимости обнаружен похожий на снаряд предмет

09.08.2019 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости, 79 строители во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, который похож на снаряд.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на месте работает сапёрно-пиротехническая группа. Усилены меры безопасности, в частности на прилегающей территории.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости, 79 строители во время ремонтно-строительных работ обнаружили предмет, который похож на снаряд. Как сообщает...
 
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