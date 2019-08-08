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Солигорский «Шахтёр» потерпел разгромное поражение в Турине

09.08.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Готовятся к домашней игре и футболисты «Шахтера», однако чтобы пройти в Лиге Европы дальше, подопечным Сергея Ташуева придется сотворить на столичном «Динамо» настоящее чудо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» потерпел разгромное поражение в Турине

В первом матче третьего раунда «горянков» разгромил «Торино» – 5:0. В Италии «Шахтер» горел: за первые 15 минут матча белорусы пропустили дважды. Хороший шанс сократить отставание и перевернуть игру был у Павла Рыбака в конце первого тайма. Белорусский полузащитник остался один на один с лежащим вратарём итальянцев, однако вместо заветного гола мяч всего лишь перелетел через рамку.

Солигорский «Шахтёр» потерпел разгромное поражение в Турине

Во втором тайме ситуация для «горянков» стала просто катастрофической: за 13 минут пропустили трижды. Для «Шахтера» это поражение – самое крупное за всю историю выступлений на евроарене. Шанс исправить ситуацию – ответная игра дома. Матч состоится в следующий четверг, 15 августа, на стадионе «Динамо» в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Готовятся к домашней игре и футболисты «Шахтера», однако чтобы пройти в Лиге Европы дальше, подопечным Сергея Ташуева придется сотворить на...
 
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