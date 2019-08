The Wall Street Journal: Путин как истинный дзюдоист умело извлекает выгоду из разногласий на Западе

9 августа 1999 года болеющий президент России Борис Ельцин выбрал своего преемника, назначив никому не известного бывшего агента КГБ четвертым премьер-министром России за 17 месяцев. Ельцин заявил, что Путин гарантирует проведение реформ в России в том случае, если он победит на президентских выборах 2000 года.





За те два десятилетия, в течение которых Путин руководил страной — в качестве президента и премьер-министра — он увидел, как сменились четыре президента США и множество лидеров других стран. Спустя год после прихода к власти Путин свернул проведение реформы и выбрал авторитарный курс.





Однако ему также удалось восстановить авторитет России на мировой арене, несмотря на слабеющую российскую экономику: ВВП России меньше ВВП Италии, численность ее населения уменьшается, инфраструктура стареет, российский бюджет в значительной мере зависит от экспорта нефти и газа, а коррупция распространена повсеместно.









Несмотря на все эти ограничивающие факторы, Россия сумела вернуть себе место за столом «глобального совета директоров» и превратиться в игрока, подрывающего внешнеполитические и внутриполитические интересы западных стран. Как Путину это удалось?





Американцы зачастую видят в русских умелых шахматистов. Однако спорт Путина — это не шахматы, а дзюдо. Российский президент однажды признался, что в детстве он был «хулиганом» и что единоборства помогли ему выбраться с улицы. Он утверждает, что дзюдо научило его дисциплине и привило специфический взгляд на жизнь.





В 1976 году в одной ленинградской газете появилась хвалебная статья, посвященная «дзюдоисту Владимиру Путину», который выиграл в престижном соревновании и стал чемпионом. Хотя тогда мало кто о нем знал, в той статье говорилось, что все скоро изменится.





В дзюдо более слабый на первый взгляд боец может использовать свою внутреннюю силу и волю, чтобы одержать победу над более сильным противником. Для этого необходимо вывести противника из равновесия и, воспользовавшись его временной дезориентаций, одержать победу.





Путин продемонстрировал, что он мастерски умеет использовать те возможности, которые предоставляют ему смятение Запада и дезориентация западных лидеров. Когда Путин пришел к власти после Ельцина, у него уже был план возвращения России статуса великой державы. В эпоху после окончания холодной войны у Запада не было сходной стратегии, и Россия воспользовалась этим своим преимуществом перед более сильным противником.





Путин демонстрирует свои навыки на Ближнем Востоке, куда Россия вернулась в качестве сильного игрока впервые за три десятилетия, начав взаимодействовать со всеми конфликтующими в регионе сторонами.





Переломный момент произошел в 2013 году. Президент Обама предупредил Башара Асада о недопустимости пересечения «красной линии» в вопросе применения химического оружия, однако правительственные войска все же применили зарин против повстанцев.





Россия возложила ответственность за ту атаку на повстанцев, и в течение следующих нескольких недель Путин сумел посеять достаточно сомнений касательно того, что именно произошло, чтобы Обама, который в тот момент столкнулся с серьезным сопротивлением внутри США, отказался от идеи нанесения авиаударов против режима Асада.





«Красную линию» попросту стерли.





После этого Путин вмешался в ситуацию в качестве миротворца и предложил, чтобы США и Россия вместе проконтролировали процесс ликвидации сирийских запасов химического оружия.









Путин сумел усилить напряженность внутри Организации Североатлантического договора, сблизившись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который злится на США из-за отказа американцев экстрадировать Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gulen) и из-за их критики в связи с подавлением протестов внутри Турции.





В июле Путин одержал важную победу, когда вопреки запретам НАТО Турция получила первый зенитный ракетный комплекс С-400 российского производства, что заставило США отменить поставку самолетов Ф-35. К большой радости Путина, этот эпизод поставил ребром другой важный вопрос: может ли стратегически расположенная Турция остаться в составе альянса НАТО?





Кроме того, Россия воспользовалась охлаждением в отношениях между администрацией Обамы и Саудовской Аравией, чтобы впервые выстроить с саудовцами крепкие отношения. Их сотрудничество уже вышло за рамки нефтяной сферы и теперь охватывает сферу инвестиций и дипломатии, и визит короля Салмана в Москву в 2017 году закрепил это сотрудничество.





Кроме того, Путин ухватился за возможность, которую ему предоставила набирающая обороты торговая война администрации Трампа с Китаем, чтобы расширить укрепляющееся российско-китайское партнерство и сделать Москву незаменимой в глазах Пекина в сфере военно-технического сотрудничества.





В сентябре прошлого года китайские военнослужащие впервые приняли участие в совместных военных учениях на российском Дальнем Востоке. В июле этого года российские и китайские бомбардировщики провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в небе над Японским морем, чем вызвали бурную реакцию южнокорейцев.





Нет никаких сомнений в том, что в этих отношениях Россия является младшим партнером, учитывая несоизмеримость их экономик. Однако Путин все же сумел выстроить партнерские отношения с Си Цзиньпином, авторитарным лидером, разделяющим взгляды Путина, который никогда не критикует его и не оспаривает его внутреннюю политику.





Наконец, Путину удалось надавить на болевые точки Евросоюза. Чем больше Брюссель критикует Венгрию за ее уход от либеральных ценностей, тем больше премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сближается с Москвой, которая его хвалит и предлагает ему экономические и политические преференции.





Популистское итальянское правительство тоже превращается в открытого сторонника Путина и критика антироссийских санкций. Путин знает, как вести борьбу за власть — он заставляет ждать даже самого папу Римского, как это случилось в июле в Ватикане.





Теперь, когда Владимир Путин отмечает 20-летнюю годовщину прихода в Кремль, он уже доказал, что он настоящий чемпион дзюдо, способный извлекать выгоду из разногласий на Западе, ожидающий следующей удобной возможности для укрепления влияния России на международной арене и умеющий быстро реагировать. Он знает, как нужно действовать.









Анджела Стент — директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете и автор книги «Мир Путина: Россия против Запада и вместе с остальными» (Putin's World: Russia against the West and With the Rest).