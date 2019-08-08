|
Министр архитектуры: Самая большая проблема – нет кадров!
Источник материала: Партизан
Уже несколько месяцев пустует кресло председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
В мае на должность председателя комитета в его кресло сел Алексей Мартынов, который раньше работал в «Минскрекламе». Архитекторы позитивно восприняли его назначение, тем более что раньше Мартынов работал в КАиГ.
О причине его ухода официально нигде не сообщалось. По информации "Белорусского партизана", на это были сугубо личный повод и семейные обстоятельства.
Сейчас обязанности председателя КАиГ Мингорисполкома исполняет Елена Суходолова. Назначат ли ее председателем – большой вопрос…
В Белорусском союзе архитекторов говорят, что сегодня из авторитетных и именитых архитекторов почти никто не хочет идти на эту должность. И дело не столько в большой ответственности и невысокой зарплате.
Сегодня главный архитектор города – фактически пустое место. От него ничего не зависит, к его мнению редко прислушиваются, он практически ничего не решает. И это в столице! А в регионах ситуация еще хуже, и архитекторы говорят об этом открытым текстом.
«Белорусский партизан» обсудил данную тему с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком, тем более что на одном из «круглых столов» в Союзе архитекторов звучало предложение переподчинить всех архитекторов напрямую Министерству архитектуры и строительства.
– Да, я знаю эту проблему, есть вопросы, – говорит Дмитрий Михайлович. – . Мы готовим некоторые документы, которые позволят создать кое-какую архитекторскую вертикаль. Посмотрим, как все пройдет.
– Вы готовите реформу?
– Что-то вроде того. Хотя, конечно, реформой это назвать сложно. За один день и наскоком эту проблему не решишь. Некоторые шаги, направленные на то, чтобы архитектор более независимо оценивал ситуацию, мы предпримем уже в этом году.
– Сегодня с мнением архитектора вообще никто не считается.
– Вот и я об этом же. Поэтому будем пока на уровне рекомендаций действовать, а потом, возможно, пытаться совершенствовать нормативную базу. Сложно очень подступиться к этой теме. Но проблему эту я знаю давно.
– На ваш взгляд, почему нет очереди из желающих занять должность председателя Комитета по архитектуре Мингорисполкома?
– Работа очень тяжелая. Минск, столица, нужно соблюдать все критерии. Очень много вопросов…
– Может, имеет смысл создать совет архитекторов, куда вошли бы звезды профессии?
– Насколько я знаю, в горисполкоме есть архитектурно-градостроительный совет.
– Как вам кажется, нужен ли сегодня вообще пост главного архитектора города?
– Минску – нужен. Обязательно. И всем областным городам – тоже. Каждый город имеет свои особенности, которые нужно поддерживать. Но самая большая проблема – в регионах нет кадров! Это очень серьезный вопрос. Особенно это касается областей.
– Но есть Союз архитекторов, там много профессионалов…
– Не буду пока по этому поводу ничего говорить…
– А откуда проблема с кадрами? Ведь каждый год выпускается немало специалистов…
– Все грамотные и толковые, в основном, уходят в архитектурные бюро. На административную должность архитектора – не вижу в последнее время, чтобы кто-то горел желанием…
– Может, стоит делать ставку тогда на авторитетов, для которых уже не столь важна зарплата…
– Вопрос даже не в зарплате. Конечно, опыт имеет большое значение. Но режим работы архитектора – сложный и напряженный, не каждый выдержит.
– А вы в должности министра вообще часто встречаетесь с архитекторами?
– Конечно, в постоянном контакте. Я всю эту кухню знаю… Что касается создания вертикали, то много противоречий. Есть вопросы, которые нужно урегулировать. Проблема серьезная. Мы ей занимаемся.
– У вас городские власти спрашивают совета по кадрам?
– Местные органы пусть выбирают кандидатуры, мы им диктовать свою волю не можем, это зона их ответственности. Мы можем дать только свои рекомендации. Если они в них нуждаются. Пока таких просьб тот же горисполком не высказывал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько месяцев пустует кресло председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)