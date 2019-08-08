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Министр архитектуры: Самая большая проблема – нет кадров!

09.08.2019 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже несколько месяцев пустует кресло председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Министр архитектуры: Самая большая проблема – нет кадров!

В мае на должность председателя комитета в его кресло сел Алексей Мартынов, который раньше работал в «Минскрекламе». Архитекторы позитивно восприняли его назначение, тем более что раньше Мартынов работал в КАиГ. Однако на сей раз он не продержался в должности и месяца!

О причине его ухода официально нигде не сообщалось. По информации "Белорусского партизана", на это были сугубо личный повод и семейные обстоятельства.

Сейчас обязанности председателя КАиГ Мингорисполкома исполняет Елена Суходолова. Назначат ли ее председателем – большой вопрос…

В Белорусском союзе архитекторов говорят, что сегодня из авторитетных и именитых архитекторов почти никто не хочет идти на эту должность. И дело не столько в большой ответственности и невысокой зарплате. 

Сегодня главный архитектор города – фактически пустое место. От него ничего не зависит, к его мнению редко прислушиваются, он практически ничего не решает. И это в столице! А в регионах ситуация еще хуже, и архитекторы говорят об этом открытым текстом.


«Белорусский партизан» обсудил данную тему с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком, тем более что на одном из «круглых столов» в Союзе архитекторов звучало предложение переподчинить всех архитекторов напрямую Министерству архитектуры и строительства.

– Да, я знаю эту проблему, есть вопросы, – говорит Дмитрий Михайлович. – . Мы готовим некоторые документы, которые позволят создать кое-какую архитекторскую вертикаль. Посмотрим, как все пройдет.

– Вы готовите реформу?

– Что-то вроде того. Хотя, конечно, реформой это назвать сложно. За один день и наскоком эту проблему не решишь. Некоторые шаги, направленные на то, чтобы архитектор более независимо оценивал ситуацию, мы предпримем уже в этом году.

– Сегодня с мнением архитектора вообще никто не считается.

– Вот и я об этом же. Поэтому будем пока на уровне рекомендаций действовать, а потом, возможно, пытаться совершенствовать нормативную базу. Сложно очень подступиться к этой теме. Но проблему эту я знаю давно.

– На ваш взгляд, почему нет очереди из желающих занять должность председателя Комитета по архитектуре Мингорисполкома? 

– Работа очень тяжелая. Минск, столица, нужно соблюдать все критерии. Очень много вопросов…

– Может, имеет смысл создать совет архитекторов, куда вошли бы звезды профессии?

– Насколько я знаю, в горисполкоме есть архитектурно-градостроительный совет.

– Как вам кажется, нужен ли сегодня вообще пост главного архитектора города?

– Минску – нужен. Обязательно. И всем областным городам – тоже. Каждый город имеет свои особенности, которые нужно поддерживать. Но самая большая проблема – в регионах нет кадров! Это очень серьезный вопрос. Особенно это касается областей. 

– Но есть Союз архитекторов, там много профессионалов…

– Не буду пока по этому поводу ничего говорить…

– А откуда проблема с кадрами? Ведь каждый год выпускается немало специалистов…

– Все грамотные и толковые, в основном, уходят в архитектурные бюро. На административную должность архитектора – не вижу в последнее время, чтобы кто-то горел желанием…

– Может, стоит делать ставку тогда на авторитетов, для которых уже не столь важна зарплата…

– Вопрос даже не в зарплате. Конечно, опыт имеет большое значение. Но режим работы архитектора – сложный и напряженный, не каждый выдержит.

– А вы в должности министра вообще часто встречаетесь с архитекторами?

– Конечно, в постоянном контакте. Я всю эту кухню знаю… Что касается создания вертикали, то много противоречий. Есть вопросы, которые нужно урегулировать. Проблема серьезная. Мы ей занимаемся.


– У вас городские власти спрашивают совета по кадрам?

– Местные органы пусть выбирают кандидатуры, мы им диктовать свою волю не можем, это зона их ответственности. Мы можем дать только свои рекомендации. Если они в них нуждаются. Пока таких просьб тот же горисполком не высказывал.
 
Теги: Минск
 
 
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Уже несколько месяцев пустует кресло председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
 
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