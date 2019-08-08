Есть рекорд! Белорусский силач смог протянуть 15 грузовиков массой 157,5 тонны

Источник материала: Tut.by

Вот это рекорд! Белорусский силач Дмитрий Белайц смог протащить несколько метров 15 грузовиков МАЗ. Общая масса автопоезда составила 157,5 тонны.





Посмотреть на это зрелище собралось больше тысячи зрителей, которых попросили держать безопасное расстояние. Рядом дежурила скорая помощь на случай, если атлету станет плохо. В первой попытке Дмитрию не удалось совершить задуманное.





Но уже вторая попытка закончилась успешно. Белорусский силач смог протащить 15 МАЗов на расстояние 7 метров. Как признался атлет, после первой попытки он был опустошен и не знал, что делать дальше.

— Не представляю, откуда у меня взялись силы на вторую попытку. Но я сделал это, — поделился впечатлениями от рекорда Дмитрий Белайц.





Трюк такого масштаба выполянется впервые. Предыдущий зафиксированный рекорд — семь грузовиков. Еще раньше Дмитрий вместе с напарником Михаилом Шивляковым протянул самый большой трактор в мире.