В Жабинке зарезали 37-летнюю женщину

Тело 37-летней женщины с ножевой раной было обнаружено в ее квартире в Жабинке.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

По информации следователей, 6 августа в милицию обратилась жительница Жабинки и рассказала, что не может связаться со своей племянницей. Правоохранители выехали на квартиру пропавшей, но дверь была заперта.

Вместе с сотрудниками ЖКХ и МЧС они вскрыли квартиру, где увидели тело женщины с колото-резаной раной. В результате следственных действия было выяснено, что к убийству причастен 58-летний бывший сожитель матери погибшей.

В день, когда было совершено преступление, компания отмечала день рожденья мужчины, а потом разгорелся конфликт, в результате которого именинник схватил со стола кухонный нож и ударил женщину. Затем он пытался оказать ей помощь и перевязать рану. Но лег спать, а на утро понял, что она мертва. Тогда он помыл пол, забрал нож и ушел.

Мужчина несколько дней прятался в лесу, где оставил нож. Но вскоре был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Известно, что этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности.