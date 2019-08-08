ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жабинке зарезали 37-летнюю женщину

09.08.2019 15:58 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Тело 37-летней женщины с ножевой раной было обнаружено в ее квартире в Жабинке.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

По информации следователей, 6 августа в милицию обратилась жительница Жабинки и рассказала, что не может связаться со своей племянницей. Правоохранители выехали на квартиру пропавшей, но дверь была заперта.

Вместе с сотрудниками ЖКХ и МЧС они вскрыли квартиру, где увидели тело женщины с колото-резаной раной. В результате следственных действия было выяснено, что к убийству причастен 58-летний бывший сожитель матери погибшей.

В день, когда было совершено преступление, компания отмечала день рожденья мужчины, а потом разгорелся конфликт, в результате которого именинник схватил со стола кухонный нож и ударил женщину. Затем он пытался оказать ей помощь и перевязать рану. Но лег спать, а на утро понял, что она мертва. Тогда он помыл пол, забрал нож и ушел.

Мужчина несколько дней прятался в лесу, где оставил нож. Но вскоре был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Известно, что этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело 37-летней женщины с ножевой раной было обнаружено в ее квартире в Жабинке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист пропустил матч Лиги Европы, потому что забыл дома паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика