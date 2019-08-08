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Футболист пропустил матч Лиги Европы, потому что забыл дома паспорт
Источник материала: Tut.by
Нападающий английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог улететь со своей командой в Армению, где должен был пройти матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником» из-за курьезного обстоятельства,
Испанский футболист малийского происхождения перед вылетом в Армению забыл дома паспорт. В аэропорту выяснилось, что при себе у 23-летнего игрока была лишь идентификационная карта.
— У него были проблемы с паспортом. Он не знал, что невозможно путешествовать с идентификационной картой, поэтому он не мог полететь с нами. Он присоединится к команде в следующем матче, — заявил представитель команды.
В любом случае, матч между «Пюником» и «Вулверхэмптоном» завершился разгромной победой англичан со счетом 4:0.
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре не смог принять участие в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским «Пюником».
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