Андрей Горохов — лучший плотник ПМК-276

Источник материала: Новости Хотимска

На стройке без плотника никуда – он и леса соберет, и опалубку для бетонирования сделает, и двери под проемы подгонит. Ремесло плотника заключается в умении обрабатывать древесину с целью создания из нее строительных материалов, конструктивных элементов зданий и деталей отделки.Кстати, плотник – это одна из древнейших профессий. Изображение мастеров, работающих топором и пилой с деревянными конструкциями, археологи нашли на древнеегипетской фреске, датированной 1350-1300 гг. до н. э. Это неудивительно, поскольку ни одно строительство с давних пор не обходилось без применения плотнических умений. Да и позднее, несмотря на повсеместную замену дерева сначала камнем, а затем и бетоном, на любой стройплощадке нужны специалисты, которые могли бы соорудить опалубку, леса, поставить окна и двери, врезать замки, настелить полы – словом, сделать все то, чем занимается плотник.

Известно, что Петр I, несмотря на монарший титул, не стеснялся плотничать в своей мастерской, обзаведясь набором профессиональных инструментов. Первый российский император уважал представителей этой профессии, считая их труд и умения незаменимыми.

За окном ХХI век, а хороший плотник по-прежнему незаменим. К категории профессионалов относится и Андрей Горохов из ПМК-276. Без его участия не ремонтируется ни одна крыша в райцентре, не строится ни один дом. Как говорит Андрей Александрович, все, что связано с деревом, все за ним…

Придя в строительную отрасль в 2000 году, А.А. Горохов оставался верен предприятию, и в следующем году отметит 20-летний юбилей трудового пути в ПМК-276. За эти годы сколько всего строено-перестроено, уже и не счесть.

Топор, молоток, пила, лобзик, стамеска, рубанок, скобель, рулетка, отвес, угольник, уровень… и карандаш. Это рабочие инструменты Горохова. И если для вас, уважаемые читатели, эти названия ни о чем не говорят, то Андрей Александрович знает каждому из них применение.

— Дерево бывает капризным. Случается, что возиться приходится долго, но, когда чувствуешь запах, например, ели, видишь краски, а они у каждой древесины свои, ощущаешь фактуру, то настроения прибавляется в разы, — признается плотник.

Такая любовь к профессии напрямую влияет на качество работы. Ответственность и трудолюбие Андрея Александровича отмечают и начальство, и коллеги. А, как говорится, люби дело – мастером будешь.

Янина МАВИЧ