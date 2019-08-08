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Александр Демченков: «Радею за своё дело – за стройку»

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Александр Демченков работает в ПМК-276 с 2004 года машинистом автокрана. И, если на первый взгляд кому-то может показаться, что в данной профессии нет никаких сложностей, то он ошибается. Автокрановщик выполняет сложнейшие работы: поднимает грузы на большую высоту, переставляет их, поворачивает и подносит к объекту строительства, к месту разгрузки и монтажа различных конструкций. Работа машиниста требует особой квалификации и внимания. Ведь именно от его мастерства зависит скорость и точность выполнения работ, а от внимательности — человеческие жизни. – Александр Викторович, за что вы любите свою работу?
– Не могу сказать за что я её люблю, просто душа так легла. Стараюсь качественно выполнять всё, ответственно относиться к поручениям. Радею за своё дело – за стройку. Вот поднимаешь одну плиту, за ней другую, третью и на твоих глазах возникает красавец-дом, на который приятно глянуть и представить, что скоро здесь будут жить люди, — размышляет Александр Демченков.
Ответственности не мало: для начала всегда надо ознакомиться с заданием, осмотреть место, где будет проходить работа. Оно должно быть хорошо освещено. Любое движение и остановка производится только по особым сигналам тех, кто работает внизу на площадке. Ещё машинист обязательно должен учитывать существующие ограничения в работе крана, связанные, в том числе, с погодными условиями. Если поблизости проходит линия электропередач, крановщик обязан получить допуск на работу на этом участке. Определение состояния крана – первоочередная задача машиниста. В общем, как и в любой работе много своих нюансов, но она мне нравится. А это главное, ведь если к делу лежит душа, тогда и в руках всё спорится и рабочий день начинается с хорошего настроения и улыбки.
Дарья БОРИСОВА.
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Александр Демченков работает в ПМК-276 с 2004 года машинистом автокрана. И, если на первый взгляд кому-то может показаться, что в данной профессии нет никаких...
 
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