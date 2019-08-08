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Александр Демченков: «Радею за своё дело – за стройку»
09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Александр Демченков работает в ПМК-276 с 2004 года машинистом автокрана. И, если на первый взгляд кому-то может показаться, что в данной профессии нет никаких сложностей, то он ошибается. Автокрановщик выполняет сложнейшие работы: поднимает грузы на большую высоту, переставляет их, поворачивает и подносит к объекту строительства, к месту разгрузки и монтажа различных конструкций. Работа машиниста требует особой квалификации и внимания. Ведь именно от его мастерства зависит скорость и точность выполнения работ, а от внимательности — человеческие жизни. – Александр Викторович, за что вы любите свою работу?
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Александр Демченков работает в ПМК-276 с 2004 года машинистом автокрана. И, если на первый взгляд кому-то может показаться, что в данной профессии нет никаких...
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