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Школьные портфели поможет собрать профсоюз
09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Традиционно, в августе, главной заботой многих родителей становится подготовка детей к школе. Покупка школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей сопряжена с немалыми финансовыми тратами. Как в любой стране, в Беларуси есть категория семей, для которых такие растраты весьма и весьма ощутимы. Но государство не оставляет их в беде.На текущей неделе наш район посетил Николай Загорский, председатель обкома профсоюза госучреждений. Помимо основной цели, участия в выборах председатель райкома профсоюза работников государственных и других учреждений, Николай Анатольевич решил посетить одну из многодетных семей, которыми так богат наш край.
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Традиционно, в августе, главной заботой многих родителей становится подготовка детей к школе. Покупка школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей...
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