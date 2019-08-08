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Школьные портфели поможет собрать профсоюз

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Традиционно, в августе, главной заботой многих родителей становится подготовка детей к школе. Покупка школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей сопряжена с немалыми финансовыми тратами. Как в любой стране, в Беларуси есть категория семей, для которых такие растраты весьма и весьма ощутимы. Но государство не оставляет их в беде.На текущей неделе наш район посетил Николай Загорский, председатель обкома профсоюза госучреждений. Помимо основной цели, участия в выборах председатель райкома профсоюза работников государственных и других учреждений, Николай Анатольевич решил посетить одну из многодетных семей, которыми так богат наш край.
Выбор пал на семью Алексея и Галины Ващилиных, которые родили и воспитывают пять дочерей, четыре из которых – школьницы.
Со сладкими подарками и денежной помощью к многодетной семье в тот день, помимо Николая Загорского, отправились Людмила Артемьева, председатель райкома профсоюза госучреждений, и Елена Старосветская, председатель профсоюзной первички ГУСО «Хотимский психоневрологический дом-интернат».
Ту радость, с которой встретили гостей на пороге хлебосольного дома не передать словами. Многодетная мать всегда рада гостям, а таким – тем более. Немного огорчал тот факт, что семья была не в полном составе: муж находился на работе, а четверо дочерей – на отдыхе, но Галина Евгеньевна обещала передать им те слова, которые от всего сердца желали гости.
Отдельно хочу отметить тот факт, что Алексей и Галина не просто воспитывают своих детей, а воспитывают достойно. Их девочки не только хорошо учатся в школе, но и являются победителями многих районных и областных олимпиад.
Также Людмила Артемьева отметила, что акция «Профсоюзы – детям» не разовое мероприятие. Профсоюзы и в дальнейшем будут оказывать помощь детишкам, которые в ней нуждаются.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Традиционно, в августе, главной заботой многих родителей становится подготовка детей к школе. Покупка школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей...
 
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