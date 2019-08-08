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Николай Науменко — оконных дел мастер
09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вот уже три года Николай Науменко работает плотником в КУП «Хотимская ПМК-276». Когда в организации почти год назад появился новый отдел по производству пластиковых окон, он сразу же перешел туда и приступил к освоению новой профессии. С гордостью Николай Викторович показывает свое рабочее место. Чистое, светлое здание, в котором стоят на первый взгляд незатейливые, но очень шумные станки для изготовления окон, за производством которых интересно наблюдать. За свою жизнь Николай Науменко сменил не одну профессию: слесарь, сантехник, экскаваторщик, плотник. На вопрос, как работается с окнами и как долго осваивали эту профессию, отвечает без раздумья:
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Вот уже три года Николай Науменко работает плотником в КУП «Хотимская ПМК-276». Когда в организации почти год назад появился новый отдел по производству пластиковых...
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