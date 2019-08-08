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Николай Науменко — оконных дел мастер

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Вот уже три года Николай Науменко работает плотником в КУП «Хотимская ПМК-276». Когда в организации почти год назад появился новый отдел по производству пластиковых окон, он сразу же перешел туда и приступил к освоению новой профессии. С гордостью Николай Викторович показывает свое рабочее место. Чистое, светлое здание, в котором стоят на первый взгляд незатейливые, но очень шумные станки для изготовления окон, за производством которых интересно наблюдать. За свою жизнь Николай Науменко сменил не одну профессию: слесарь, сантехник, экскаваторщик, плотник. На вопрос, как работается с окнами и как долго осваивали эту профессию, отвечает без раздумья:
– Профессию освоил быстро, привезли оборудование, показали, как на нем работать, попробовали и работа быстро закипела. Своей профессией я очень доволен, вот сейчас выполняем заказ пластиковых окон на детский сад №3, – демонстрирует Николай Викторович. – Когда есть хороший заказ, тогда и зарплата хорошая, а это тоже немаловажно.
Эльмира КАРПОВА

 
 
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Вот уже три года Николай Науменко работает плотником в КУП «Хотимская ПМК-276». Когда в организации почти год назад появился новый отдел по производству пластиковых...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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