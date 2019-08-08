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Открыта охота на водоплавающую дичь

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о том, что со 2 субботы августа 2019 года открывается охота на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь: вальдшнепа, вяхиря, голуба сизого, перепела, фазана. Разрешенными способами для вышеуказанной охоты являются: ружейный с подхода, из засады, с подъезда с маломерных судов (с судов без двигателя или с неработающим двигателем). Охота разрешается в светлое время суток. Разрешенные орудия охоты – гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов снаряженных дробью. Разрешается использовать охотничьих собак всех групп за исключением гончих и борзых.
Правила безопасности охоты запрещают:
– использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности; применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;
– осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;
– доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;
– производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2.5 метра в условиях ограниченной видимости;
– производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;
– производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них, и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом менее 2 км;
– направлять охотничье оружие, в том числе не заряженное на человека, домашних животных или места их размещения;
– без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;
– производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников находящихся в лодке;
– добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.
За нарушение требований Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты наступает административная ответственность в виде штрафа до 50 б.в., с лишением специального права охоты или без лишения, либо уголовная ответственность.
Уважаемые читатели! Любая информация о совершаемых, совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону 8-02245-50-397.
Заранее вам благодарны!
Александр Крымков,
заместитель начальника
Костюковичской межрайонной
инспекции охраны животного
и растительного мира

 
 
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Костюковичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о том, что со 2 субботы августа 2019 года открывается охота на дичь...
 
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