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Мстиславчанин угнал два автомобиля

09.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Молодому жителю Мстиславля после употребления спиртного захотелось развлечений. Так возникла мысль покататься на чужом автомобиле.

Мстиславчанин угнал два автомобиля

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

В ночь с первого на второго августа он проник в автомобиль «Мерседес бенц», который находился на временной стоянке возле многоэтажного дома по ул. Кирова. Сделать это было не сложно. Дверцы автомобиля были не замкнуты, а ключ зажигания находился в бардачке. Не имея водительского удостоверения, угонщик ночь колесил на автомобиле по городу и району. Под утро, когда закончился бензин, бросил его под мостом через Вихру по дороге на Печковку.

На следующий вечер объектом преступления злоумышленника стал автомобиль «Ауди»-80. Когда стемнело, вместе с подельником он проник во двор дома по ул. Островского. Незамкнутые двери, наличие ключа зажигания облегчали задачу угонщикам. Чтобы не создавать шума, они выкатили автомобиль на улицу, но завести не успели — испугались случайных прохожих и убежали. Машина покатилась вниз по улице, а затем, стукнувшись с камнем, остановилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий угонщиков задержали по горячим следам. Их действия квалифицируются по ст. 214 ч. 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет свободы.

Владельцам авто нужно больше заботиться об их сохранности. Не оставляйте в автомобиле ключи зажигания, документы, деньги. Установите сигнализацию. Если есть возможность, загоняйте автомобиль на ночь в гараж.

Александр МИКЛУШЕНКО,
начальник отделения уголовного розыска РОВД.

 

 
 
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Молодому жителю Мстиславля после употребления спиртного захотелось развлечений. Так возникла мысль покататься на чужом автомобиле. Фото из открытых источников,...
 
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