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В Гомеле Nissan вылетел в столб: пострадала пассажирка
Источник материала: Tut.by
Ночью 8 августа 24-летний бесправник на Nissan Almera попал в ДТП в Гомеле. 25-летняя пассажирка получила травмы, девушка в больнице,
Водитель ехал по ул. Б. Хмельницкого со стороны Полесской в направлении Циолковского, когда из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, выехал на встречку, потом на тротуар — и врезался в столб.
Ехавшая в качестве пассажира 25-летняя девушка госпитализирована.
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Ночью 8 августа 24-летний бесправник на Nissan Almera попал в ДТП в Гомеле.
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