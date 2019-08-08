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В Гомеле Nissan вылетел в столб: пострадала пассажирка

09.08.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 8 августа 24-летний бесправник на Nissan Almera попал в ДТП в Гомеле. 25-летняя пассажирка получила травмы, девушка в больнице, сообщает ГАИ региона.


Водитель ехал по ул. Б. Хмельницкого со стороны Полесской в направлении Циолковского, когда из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, выехал на встречку, потом на тротуар — и врезался в столб.

Ехавшая в качестве пассажира 25-летняя девушка госпитализирована.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ночью 8 августа 24-летний бесправник на Nissan Almera попал в ДТП в Гомеле.
 
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