В Гомеле Nissan вылетел в столб: пострадала пассажирка

Источник материала: Tut.by

Ночью 8 августа 24-летний бесправник на Nissan Almera попал в ДТП в Гомеле. 25-летняя пассажирка получила травмы, девушка в больнице, сообщает ГАИ региона.





Водитель ехал по ул. Б. Хмельницкого со стороны Полесской в направлении Циолковского, когда из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, выехал на встречку, потом на тротуар — и врезался в столб.

Ехавшая в качестве пассажира 25-летняя девушка госпитализирована.