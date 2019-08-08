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Концерн «Калашников» показал электромобиль для нужд такси

09.08.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проходящем в Москве VII международном евразийском форуме «Такси» российский концерн представил электромобиль для сегмента таксомоторных перевозок.


Данный образец, получивший обозначение UV-4, создан на основе модернизированной версии электромобиля «Овум» — его россияне, напомним, показали в конце июня этого года. По словам разработчиков, новая версия электрокара предназначена для каршеринговых компаний, а также «для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния». Электромобиль прост в использовании и требует минимального техобслуживания, отличается высокой плавностью хода и, как уверяют создатели, низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.

В длину UV-4 насчитывает 3,4 м, ширина достигает 1,5 м, а высота — 1,7 м, весит электрокар 650 кг. Известно также, что силовая установка UV-4 способна развивать до 50 кВт мощности, разгоняя машинку до максимальных 80 км/ч. Заявленный запас хода — до 150 км.

Когда начнется выпуск UV-4 и «Овум»? Об этом история пока умалчивает.

 
 
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На проходящем в Москве международном форуме «Такси» российский концерн представил электромобиль для сегмента таксомоторных перевозок
 
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