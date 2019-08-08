Американский вертолет Apache станет в три раза дальнобойнее российских Ка-52 и Ми-28

Источник материала: Tut.by

В августе армия США проведет демонстрационные пуски ракеты Spike NLOS с борта вертолета Boeing AH-64E Apache. Испытания пройдут на территории полигона Юма, штат Аризона. Об этом пишет Nakes Science.



Фото: airliners.net

Эксперимент призван определить, можно ли эффективно запускать Spike NLOS с летательных аппаратов США, и поможет сформулировать требования к боеприпасам и вертолетам будущего.

Spike — семейство многофункциональных противотанковых ракетных комплексов, разработанных израильской компанией Rafael. На данный момент Spike NLOS — один из наиболее передовых комплексов вооружения в своем классе.

Дальность Spike NLOS может достигать 25 километров, что в несколько раз выше дальности как американских противотанковых ракет Hellfire, так и российских ракет «Вихрь» и «Атака».

Дальность последней, напомним, достигает шести-восьми километров. Также важно отметить, что новая ракета действует по принципу «выстрелил и забыл».