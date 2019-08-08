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Классика с морскими нотками. Дизайнеры показали, как обустроили минскую квартиру

09.08.2019 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект, о котором рассказывает CityDog.by, реализовали дизайнеры студии Boho Design. Получился довольно яркий, свежий интерьер, оформленный в стиле современной классики: с морскими нотками, контрастирующими с серым видом из окна.


— Заказчики уже давно переехали в Москву, но периодически приезжают в Минск по делам, поэтому квартира им нужна была не для постоянного жительства, а для временного пребывания, — рассказывает дизайнер Дарья Кручинина. — Хозяйка хотела сделать классический, но в то же время немного современный интерьер — так и получилась современная классика с морскими нотками, которые выигрышно смотрятся на контрасте с видом из окна.

Перед началом проекта заказчица прислала нам свою подборку картинок с интерьерами, которые ей нравятся. Большинство из них были оформлены в светлых, пастельных тонах, но на одной фотографии была использована бирюза — этот цвет мы и решили предложить.

Хозяйка долго думала, а потом решила рискнуть и согласилась на яркий оттенок. Недавно с ней встречались, и было приятно узнать, что о своем выборе она еще ни разу не пожалела.

Перепланировка

Квартира расположена в доме 1969 года постройки, поэтому и планировка в ней была стандартная: спальня, гостиная, кухня и очень маленькие раздельные ванная и туалет.


Чтобы задействовать пространство с максимальной пользой, дизайнеры объединили санузел и немного увеличили его за счет части коридора, расположенного между кухней и прихожей.


Вторая половина коридора «ушла» под встроенный шкаф в гостиной. Туда же переместился вход на кухню, в которую теперь можно попасть не из прихожей, а только через гостиную.


Прихожая

Из прихожей двери ведут сразу во все комнаты в квартире: справа от входа — санузел, прямо — спальня и зона гостиной и кухни. Да и саму прихожую можно назвать мини-комнатой с большим зеркалом на стене, туалетным столиком, удобным пуфиком и вместительным встроенным шкафом для одежды.




На полу — испанская плитка, на стенах — финская краска, на потолке — крашеный гипсокартон. Двери, кстати, белорусские — их делали на заказ из массива дерева.

Санузел

В объединенном санузле расположилась довольно просторная душевая кабина, которую заказывали из Германии. По словам Дарьи, у хозяев есть большой дом, в котором установлена ванна, поэтому здесь не было в ней необходимости — для того чтобы помыться во время нечастых визитов, достаточно и душа.




Столешницу изготовили из искусственного камня, шкафчики с фасадами из крашеного МДФ делали на заказ. Плитка на полу и стенах испанская.

Гостиная

Гостиная объединила в себе как место для отдыха и просмотра телевизора, так и обеденную зону — возле окна расположились круглый стол, который хозяйка сама купила в магазине возле дома, и бирюзовые стулья, подобранные в цвет стен и изготовленные на заказ.



В самой гостиной — светлый диван белорусского производства, пуфик, телевизор и тумбочка под ним. На стене — картины, которые хозяйка заказывала на AliЕxpress.


Кухня

Кухня, по словам Дарьи, хоть и белорусского производства, но не дешевая, так как изготовлена на заказ из крашеного массива дерева. Помимо шкафчиков для хранения, нашли здесь свое место также холодильник, духовой шкаф, микроволновка и посудомоечная машина.



Слева возле окна — столешница из искусственного камня, сделанная на уровне подоконника и предусмотренная как место для завтраков. «Кухня небольшая, поэтому обеденную зону мы вынесли в гостиную, а место для быстрых перекусов решили оформить таким образом». Стулья заказывали из России.

Спальня

В отличие от остальной квартиры, спальня оформлена в достаточно спокойных, пастельных тонах. Здесь уже на стенах бельгийские обои, придающие комнате больше уюта. Центральное место занимает кровать белорусского производства. На ней — покрывало и подушки ручной работы, выполненные белорусскими умелицами из итальянских тканей.




Кресло заказывали из России. Шкаф, комод и прикроватную тумбочку изготавливали на заказ.

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Теги: Минск
 
 
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