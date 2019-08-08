Городской дом или что такое таунхаус. Лучшие варианты в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Этот тип жилья пришел к нам из Англии. Данное строение переводится с английского как «городской дом». Таунхаус является комплексом многоуровневых апартаментов, состоящих из двух или трех этажей, которые имеют общие боковые стенки и крышу. То есть это сочетание и дома и квартиры. Такие коттеджи созданы в едином архитектурном стиле. Каждый дом обеспечен автономной системой жизнеобеспечения и предназначен для проживания в нем одной семьи. Он имеет индивидуальный вход и небольшой земельный участок. Дома выстроены чаще всего в одну линию, но могут иметь и г-образную форму.





У классического таунхауса очень простая и удобная планировка. Первый уровень отводится для кухни, гостиной, рабочего кабинета, хозяйственной комнаты. Второй этаж — приватный, тут уже располагаются спальни, хозяйские ванные комнаты. В больших городах многие владельцы таунхаусов создают на первом этаже офис или магазин, а уже второй уровень обустраивают под жилье.

Таунхаус – разновидность квартиры, этакий городской домик. Точнее, это набор квартир на небольшом земельном участке. Попасть туда можно прямо с улицы, в отличие от пентхауса, в который можно попасть, только пройдя внутри здания.





Фактически таунхаусы можно назвать многоквартирными коттеджами на земле, с гораздо большей площадью (в сравнении со стандартными квартирами) и наличием собственного двора.

В Англии таунхаусы строили и строят сейчас в черте города. Это что-то среднее между квартирой и частным домом, так как у тебя вроде свой дом, но при этом есть соседи. В Беларуси же таунхаусы преимущественно строят за пределами города, у нас это все-таки загородное жилье, однако Жилой комплекс «Малиновка» расположился в черте города Бреста.

В первую очередь таунхаусами интересуются люди, которые хотят жить в своем доме, коттедже и при этом пользоваться преимуществами квартиры в городе и городской инфраструктурой.

Несмотря на то, что таунхаусы появились на рынке сравнительно недавно, дома нового формата смогли быстро завоевать популярность среди покупателей, составив достойную конкуренцию городским квартирам и частным домам. В чем причина популярности таунхаусов? Все просто. Это отличный компромисс для тех, кто не хочет покупать квартиру в многоэтажке, а денег на большой частный дом нет. Здесь отлично совмещены очевидные преимущества жизни в частном доме с удобствами городской квартиры.





Характерные особенности таунхаусов, как нового формата жилья:

1. Близость к природе. Таунхаусы построены в черте города, однако вдали от суеты и промышленных объектов. Владельцы могут наслаждаться пейзажами из окон и дышать чистым воздухом.

2. Минимум соседей. Учитывая, что таунхаус все-таки не особняк, соседи имеются — но только слева и справа. Если таунхаус угловой, тогда только с одной стороны общая с соседями стена.

3. Придомовая территория. У каждого таунхауса есть обособленный земельный участок, его можно использовать для обустройства зоны отдыха с беседкой и мангалом, под детскую площадку либо разбить клумбу или небольшой огород.

4. Развитая инфраструктура. Если вы покупаете таунхаус — значит, скорее всего, переезжаете в пригород, однако не в случае ЖК «Малиновка», где Вы не будете лишены привычного городского комфорта. Помимо отлично развитой транспортной сети и близости различных объектов инфраструктуры, предусмотрено размещение торгово-делового квартала, в котором располагается все необходимое для жизни новоселов: предприятия торговли и общественного питания, офисы, предприятия сферы услуг, детский сад временного пребывания.

Главное преимущество тунхаусов в том, что он дешевле частного дома, причем значительно. Взять хотя бы расходы на обслуживание общей территории, коммунальные услуги: охрана, вывоз мусора, облагораживание общего сада и так далее. Плюс сам таунхаус продается готовым, то есть не нужно идти на аукцион, покупать участок, затем проводить отдельные коммуникации и так далее. Это все делает предприятие-застройщик.

Несмотря на то, что соседи у вас все-таки будут, вероятнее всего, это будут люди вашего социального статуса. То есть интересы и цели в плане комфортной жизни у вас будут совпадать.

Вы не будете жить далеко за городом, если вы человек мобильный и вам необходимо быть рядом с активной средой города, но при этом вы отказываетесь жить в многоквартирной «панельке» и в данном случае таунхаусы в ЖК «Малиновка» - идеальный вариант для Вас.

Плюс, если вы уедете в отпуск, вам не нужно будет беспокоиться о доме, так как у вас есть соседи, которые смогут присмотреть за вашей секцией. Еще территория, на которой построены таунхаусы, огорожена и оснащена пунктом охраны, видеонаблюдением, сигнализацией и так далее.

Застройщиком проекта ЖК «Малиновка» выступила компания ООО «Белпрок Строй Групп».