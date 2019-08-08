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Болотный футбол, мастер-классы и джаз. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно можно будет поучаствовать в празднике моря, послушать джаз, отпраздновать день рождения бара и сходить на творческий мастер-класс. А еще можно поехать за город — например, в Желудке будет традиционный фестиваль цветов.
Light Beat джазовый вечер в Basta Pasta
В субботу на летней террасе пиццерии Basta Pasta будет будет выступать джазовое трио Light Beat. Обещают качественную музыку и хорошее настроение.
Забронировать столик можно по телефону: +375 (33) 3 100 310.
День рождения бара Нoudini
10 августа гастробар празднует четырехлетие. Посетителей ждет микромагия от гродненских фокусников, иллюзионно-лазерное шоу, выступление балета «Малина» и угощения от барменов.
Бронирование столиков по телефону:+375 (33)6182182.
Праздник моря на Августовском канале
На Августовском канале в субботу сыграют в болотный футбол, пляжный волейбол, а еще поплавают на чем попало.
Открытие праздника — в 12.00. В 13.00 стартует «Заплыв на чем попало». В нем могут участвовать все желающие, но есть два условия: плот должен держаться на плаву и быть оригинальным.
Во время праздника будет работать музей истории Августовского канала и экскурсионный маршрут «Августовский канал — жемчужина принеманского края». Любители водных прогулок смогут прокатиться на теплоходе и катамаранах. Будет работать площадка «Книжная волна» с морской библиотекой, поэтическим баттлом и литературными конкурсами.
Также в программе микс-зона, где будет концерт, мастер-классы, водное шоу, выставка-продажа сувениров, а вечером — дискотека. Все время праздника будут работать фотозоны, тематические квесты и площадки с подвижными играми.
Фестиваль цветов в Желудке
Фестиваль цветов в Желудке проводится с 2008 года. Композиции из цветов каждый год выставляют представители предприятий, учреждений и организаций, ремесленники и народные мастера. Выступают народные и фольклорные коллективы, проходят дегустация блюд местной кухни и экскурсии по городу и дворцу Святополк-Четвертинских.
Выбирайте — и хороших вам выходных!
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В выходные в Гродно можно будет поучаствовать в празднике моря, послушать джаз, отпраздновать день рождения бара и сходить на творческий мастер-класс.
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