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«Внутри всё сжалось». Скавыш рассказал, что почувствовал, когда подбежал к собаке на стадионе
Источник материала: Tut.by
Во время вчерашнего матча БАТЭ с «Сараево»
Подбежав к полицейскому, Максим увидел рядом с ним полицейского пса. От неожиданности белорус вскинул руки вверх:
Сегодня в интервью клубному каналу нападающий рассказал о своих эмоциях в тот момент:
— Сразу не ожидал, а потом как-то внутри всё сжалось, но когда увидел намордник, уже успокоился.
На видео ниже этот эпизод можно посмотреть с отметки 1:43.Напомним, встреча закончилась победой БАТЭ со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Борисове в следующий четверг.
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Забавный эпизод произошел во время матча с «Сараево».
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