Источник материала: Tut.by

Во время вчерашнего матча БАТЭ с «Сараево» помимо паузы из-за проделок фанато в произошел еще один примечательный эпизод. Максим Скавыш, в попытке догнать мяч, выскочил по инерции за пределы поля.

Подбежав к полицейскому, Максим увидел рядом с ним полицейского пса. От неожиданности белорус вскинул руки вверх:





Сегодня в интервью клубному каналу нападающий рассказал о своих эмоциях в тот момент:

— Сразу не ожидал, а потом как-то внутри всё сжалось, но когда увидел намордник, уже успокоился.

На видео ниже этот эпизод можно посмотреть с отметки 1:43.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Внутри всё сжалось». Скавыш рассказал, что почувствовал, когда подбежал к собаке на стадионе Забавный эпизод произошел во время матча с «Сараево».

Напомним, встреча закончилась победой БАТЭ со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Борисове в следующий четверг.