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«Внутри всё сжалось». Скавыш рассказал, что почувствовал, когда подбежал к собаке на стадионе

09.08.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время вчерашнего матча БАТЭ с «Сараево» помимо паузы из-за проделок фанатов произошел еще один примечательный эпизод. Максим Скавыш, в попытке догнать мяч, выскочил по инерции за пределы поля.

Подбежав к полицейскому, Максим увидел рядом с ним полицейского пса. От неожиданности белорус вскинул руки вверх:


Сегодня в интервью клубному каналу нападающий рассказал о своих эмоциях в тот момент:

— Сразу не ожидал, а потом как-то внутри всё сжалось, но когда увидел намордник, уже успокоился.

На видео ниже этот эпизод можно посмотреть с отметки 1:43.

Напомним, встреча закончилась победой БАТЭ со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Борисове в следующий четверг.
 
 
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