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В Беларуси расширен список вузов, где есть военная кафедра
09.08.2019 16:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
БГТУ пополнил перечень учреждений высшего и среднего специального образования, в которых проводится обучение на военных кафедрах. Это предусмотрено Постановлением Совета министров от 7 августа 2019 г. №521. Такая информация размещена на
По информации
Программа подготовки на военных кафедрах (военных факультетах) рассчитана на 2,5 года. Сначала молодые люди осваивают программу младших командиров. Затем сдают экзамен. Те, кто справился с испытанием лучше других, продолжают обучение уже на офицеров запаса.
В случае призыва тому, кто прошел только первую ступень, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса.
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Теперь получить звание лейтенанта запаса во время учебы смогут еще и студенты Белорусского государственного технологического университета (БГТУ).
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