В Беларуси расширен список вузов, где есть военная кафедра

БГТУ пополнил перечень учреждений высшего и среднего специального образования, в которых проводится обучение на военных кафедрах. Это предусмотрено Постановлением Совета министров от 7 августа 2019 г. №521. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале .

По информации TUT.by , сейчас пройти военную подготовку можно на семи военных факультетах и шести военных кафедрах. Военные факультеты есть в БГУ, БНТУ, БГУИРе, БГМУ, Академии авиации, БелГУТе (Гомель), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), а военные кафедры – в Академии связи, ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск), Гродненском, Витебском и Гомельском медуниверситетах, а теперь и в БГТУ.

Программа подготовки на военных кафедрах (военных факультетах) рассчитана на 2,5 года. Сначала молодые люди осваивают программу младших командиров. Затем сдают экзамен. Те, кто справился с испытанием лучше других, продолжают обучение уже на офицеров запаса.

В случае призыва тому, кто прошел только первую ступень, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса.