Источник материала: Tut.by

УЕФА признал гол аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля» лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте организации.

Гол был забит в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» со штрафного. Тогда команда Месси выиграла со счетом 3:0 (а затем еще более разгромно проиграла в гостях и вылетела из турнира).

This screamer was voted as the best goal of the season in the @ChampionsLeague