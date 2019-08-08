Лукашенко посетил объект правительственной связи КГБ

Источник материала: Ежедневник





Президенту доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, а также о перспективах ее развития.

Как проинформировали президента, в результате реализации государственных программ осуществлен переход от старого аналогового к цифровому оборудованию, обеспечено его импортозамещение путем разработки и ввода в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования.

Главе государства также было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

В системе полевой правительственной связи применены современные разработки и подходы. Вместо устаревших узлов связи (четыре машины с экипажем 11 человек) белорусские специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.

На объекте президенту также показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.

Подводя итоги посещения объекта правительственной связи, Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне.

«Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь», - сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта.

«Не можете - не делайте. Долго вам его надо делать - делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка - вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта, - сказал он. - Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо».