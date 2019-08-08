Австриец пытался переехать в Беларусь, но его задержали на границе. И на это есть пара причин

Источник материала: KYKY

Австриец хотел переехать в Беларусь, но его задержали на границе. Об этом сообщает gpk.gov.by. Есть пара причин.

Мужчина пытался попасть на территорию Беларуси из Польши. Его движение уловила сигнализация заставы «Новоселки» на польско-беларуской границе. На место прибыла тревожная группа, а служебная собака по следу нашла неизвестного. Им оказался 45-летний австриец, который заявил, что больше не хочет жить в своей стране. Его цель — иммигрировать в Беларусь.

Мужчину осмотрели. При нем нашли: сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовку, деньги и оптический прицел. Австрийцу объяснили, что он нарушил пограничный режим, и отправили в Польшу.