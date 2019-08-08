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Австриец пытался переехать в Беларусь, но его задержали на границе. И на это есть пара причин
Источник материала: KYKY>
Австриец хотел переехать в Беларусь, но его задержали на границе. Об этом
Мужчина пытался попасть на территорию Беларуси из Польши. Его движение уловила сигнализация заставы «Новоселки» на польско-беларуской границе. На место прибыла тревожная группа, а служебная собака по следу нашла неизвестного. Им оказался 45-летний австриец, который заявил, что больше не хочет жить в своей стране. Его цель — иммигрировать в Беларусь.
Мужчину осмотрели. При нем нашли: сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовку, деньги и оптический прицел. Австрийцу объяснили, что он нарушил пограничный режим, и отправили в Польшу.
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