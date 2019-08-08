ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кусочек Венеции в Витебске». Подъезды витебской «сталинки» затапливает во время дождей

09.08.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жители дома № 18/2 на улице 39-й Армии в Витебске с тревогой ждут каждого сильного дождя: их тогда заливает. 8 августа, когда на областной центр обрушился циклон Xaver, вода с улицы рекой хлынула прямо в подъезды.


Фото: читатель TUT.BY

— Наш дом построили в 1952 году. Находится он в низине, на месте бывшего болота, — рассказывает житель дома Дмитрий. — Возле дома постоянно вода, она стекается сюда со всех окрестностей. Сейчас здание в аварийном состоянии: оно проседает, перекашивается, стены в трещинах, поросли грибком, крыша текла. Мы куда только ни писали, просили сделать нам капремонт. В конце концов, над нами сжалились: обшили дом термошубой. Однако, как мне кажется, грибок под этой термошубой будет еще больше размножаться.

Но хуже всего жильцам приходится, когда идут сильные дожди.

— В ливни добро пожаловать к нам — и вы увидите кусочек Венеции в Витебске, — горько шутит Дмитрий. — Нас затапливает по полной программе. Вода во дворе — сантиметров 20−25 глубиной. Люди в нормальной обуви выйти никуда не могут, ходят в резиновых сапогах.

Вечером 8 августа, когда в Витебске шел сильный дождь, подъезды дома залило водой.

— Я забрал ребенка из садика. Смотрю, вода возле подъезда стоит выше порога. И, если открыть дверь, то она хлынет в подъезд. Позвонили коммунальникам, чтобы приехали, что-то сделали. Стоял-стоял с трехлетним ребенком возле подъезда, ждал-ждал, ничего не дождался, никто не приехал, плюнул, открыл дверь. Вода к-а-ак хлынет в подъезд! Быстренько дверь за собой закрыл. Но ее же еще открывали соседи, поэтому вода продолжала литься. Вода хлынула во все четыре подъезда, но особенно пострадали первый и четвертый.

В доме, по словам Дмитрия, нет подвала.

— И во время таких дождей вода уходит под пол квартир на первом этаже. Из-за этого гниют стены, отсыревает фундамент. При высыхании стены лопаются. Ждем, пока какая-нибудь стена сползет… Может, потом в ЖКХ поймут, что дом аварийный и постоянно страдает от ливневых потоков.

Получить комментарий в ЖРЭТ города Витебска, а также в ЖЭУ-16, к которому относится дом № 18/2 на улице 39-й Армии, TUT.BY за весь рабочий день 9 августа не удалось.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители дома № 18/2 на улице 39-й Армии в Витебске с тревогой ждут каждого сильного дождя: жилье тогда заливает. 8 августа, когда на областной центр обрушился циклон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв во время испытаний в России: пострадавшие получили дозу радиации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика