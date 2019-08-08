«Кусочек Венеции в Витебске». Подъезды витебской «сталинки» затапливает во время дождей

Источник материала: Tut.by

Жители дома № 18/2 на улице 39-й Армии в Витебске с тревогой ждут каждого сильного дождя: их тогда заливает. 8 августа, когда на областной центр обрушился циклон Xaver, вода с улицы рекой хлынула прямо в подъезды.



Фото: читатель TUT.BY

— Наш дом построили в 1952 году. Находится он в низине, на месте бывшего болота, — рассказывает житель дома Дмитрий. — Возле дома постоянно вода, она стекается сюда со всех окрестностей. Сейчас здание в аварийном состоянии: оно проседает, перекашивается, стены в трещинах, поросли грибком, крыша текла. Мы куда только ни писали, просили сделать нам капремонт. В конце концов, над нами сжалились: обшили дом термошубой. Однако, как мне кажется, грибок под этой термошубой будет еще больше размножаться.

Но хуже всего жильцам приходится, когда идут сильные дожди.

— В ливни добро пожаловать к нам — и вы увидите кусочек Венеции в Витебске, — горько шутит Дмитрий. — Нас затапливает по полной программе. Вода во дворе — сантиметров 20−25 глубиной. Люди в нормальной обуви выйти никуда не могут, ходят в резиновых сапогах.

Вечером 8 августа, когда в Витебске шел сильный дождь, подъезды дома залило водой.

— Я забрал ребенка из садика. Смотрю, вода возле подъезда стоит выше порога. И, если открыть дверь, то она хлынет в подъезд. Позвонили коммунальникам, чтобы приехали, что-то сделали. Стоял-стоял с трехлетним ребенком возле подъезда, ждал-ждал, ничего не дождался, никто не приехал, плюнул, открыл дверь. Вода к-а-ак хлынет в подъезд! Быстренько дверь за собой закрыл. Но ее же еще открывали соседи, поэтому вода продолжала литься. Вода хлынула во все четыре подъезда, но особенно пострадали первый и четвертый.

В доме, по словам Дмитрия, нет подвала.

— И во время таких дождей вода уходит под пол квартир на первом этаже. Из-за этого гниют стены, отсыревает фундамент. При высыхании стены лопаются. Ждем, пока какая-нибудь стена сползет… Может, потом в ЖКХ поймут, что дом аварийный и постоянно страдает от ливневых потоков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Кусочек Венеции в Витебске». Подъезды витебской «сталинки» затапливает во время дождей Жители дома № 18/2 на улице 39-й Армии в Витебске с тревогой ждут каждого сильного дождя: жилье тогда заливает. 8 августа, когда на областной центр обрушился циклон...