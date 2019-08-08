ГАИ перейдет на усиленный режим работы 10 и 11 августа

Источник материала: Новости Дзержинска

В предстоящие выходные Госавтоинспекция будет проводить усиленный контроль за движением на дорогах.

Главная задача дорожных правоохранителей — выявить нетрезвых водителей, тех, кто пренебрегает соблюдением скоростного режима, правилами обгона и проезда пешеходных переходов.

Особенно инспекторы будут обращать внимание на использование мотошлемов, ремней безопасности и светоотражающих элементов.

Также в ГАИ напомнили об общереспубликанской декаде «Гостехосмотр», которая проходит в Беларуси до 17 августа.

— Во время акции организовываются рейдовые мероприятия по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, поддельных отметок о прохождении государственного технического осмотра, — добавили в Госавтоинспекции.



