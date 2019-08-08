ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем сделок на БУТБ в январе-июле вырос на 23% и составил Br2,7 млрд

09.08.2019 16:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-июле 2019 года составил Br2,7 млрд, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Самый весомый вклад в биржевой товарооборот внесла секция лесопродукции: 38 тыс. сделок на Br1,05 млрд, или плюс 35% к прошлогоднему показателю" , - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, в секции металлопродукции товарооборот на 1% снизился к уровню января-июля 2018 года и составил Br810 млн.

"Секция сельхозпродукции, которая в прошлом году демонстрировала относительно низкие темпы роста товарооборота, в текущем году вырвалась в лидеры по этому показателю среди других секций, обеспечив увеличение суммы сделок на 52% до Br562 млн",  - продолжили в пресс-службе.

В секции промышленных и потребительских товаров товарооборот составил br246 млн, что на 15% больше, чем годом ранее. "При этом перечень самых популярных товаров практически не изменился. Как и ранее, в структуре сделок преобладают стройматериалы, механизмы и оборудование, а также продукция нефтехимической промышленности", - добавили в БУТБ.

В новой секции перспективных товаров, где в настоящее время торгуются только две позиции – цемент и щебень, объем сделок достиг Br19 млн. "Поскольку секция была сформирована в текущем году, база для сравнения пока отсутствует", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 1 августа на БУТБ аккредитовано 21 772 компании, включая 4 358 нерезидентов из 62 стран мира.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-июле 2019 года составил Br2,7 млрд, что на 23% больше, чем в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Городской дом или что такое таунхаус. Лучшие варианты в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика