Объем сделок на БУТБ в январе-июле вырос на 23% и составил Br2,7 млрд

Источник материала: Интерфакс

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-июле 2019 года составил Br2,7 млрд, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Самый весомый вклад в биржевой товарооборот внесла секция лесопродукции: 38 тыс. сделок на Br1,05 млрд, или плюс 35% к прошлогоднему показателю" , - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, в секции металлопродукции товарооборот на 1% снизился к уровню января-июля 2018 года и составил Br810 млн.

"Секция сельхозпродукции, которая в прошлом году демонстрировала относительно низкие темпы роста товарооборота, в текущем году вырвалась в лидеры по этому показателю среди других секций, обеспечив увеличение суммы сделок на 52% до Br562 млн", - продолжили в пресс-службе.

В секции промышленных и потребительских товаров товарооборот составил br246 млн, что на 15% больше, чем годом ранее. "При этом перечень самых популярных товаров практически не изменился. Как и ранее, в структуре сделок преобладают стройматериалы, механизмы и оборудование, а также продукция нефтехимической промышленности", - добавили в БУТБ.

В новой секции перспективных товаров, где в настоящее время торгуются только две позиции – цемент и щебень, объем сделок достиг Br19 млн. "Поскольку секция была сформирована в текущем году, база для сравнения пока отсутствует", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 1 августа на БУТБ аккредитовано 21 772 компании, включая 4 358 нерезидентов из 62 стран мира.