В Беларуси намерены внедрить электронные договоры на оказание туруслуг

В Беларуси разработан проект Закона «О туризме». Его общественное обсуждение проходило с 12 по 28 июля. Сейчас он дорабатывается с учетом замечаний и предложений, пишет БЕЛТА .

В частности, как сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил ПОРТНОЙ, в проекте закона предусматривается возможность заключения электронного договора. «Суть предлагаемого варианта в следующем: на сайте туристического предприятия есть электронный договор, человек зашел, прочитал, поставил галочку, что согласен, ознакомился с мерами безопасности во время туристического путешествия. Высветился счет, который он должен оплатить, и с момента оплаты договор заключен», – отметил замминистра.

Для защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг проект закона предусматривает, что к такому договору применима типовая форма, утверждаемая Советом министров, а при его заключении должны быть соблюдены существенные условия, присущие договору в письменной форме.

Также проектом закона предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента, расширить функции турреестра, ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации. Главное предлагаемое законопроектом новшество – в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии.