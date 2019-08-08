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В Беларуси намерены внедрить электронные договоры на оказание туруслуг

09.08.2019 17:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси намерены внедрить электронные договоры на оказание туруслуг
shutterstock.com

В Беларуси разработан проект Закона «О туризме». Его общественное обсуждение проходило с 12 по 28 июля. Сейчас он дорабатывается с учетом замечаний и предложений, пишет БЕЛТА.

В Беларуси намерены внедрить электронные договоры на оказание туруслуг В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров

В частности, как сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил ПОРТНОЙ, в проекте закона предусматривается возможность заключения электронного договора. «Суть предлагаемого варианта в следующем: на сайте туристического предприятия есть электронный договор, человек зашел, прочитал, поставил галочку, что согласен, ознакомился с мерами безопасности во время туристического путешествия. Высветился счет, который он должен оплатить, и с момента оплаты договор заключен», – отметил замминистра.

Для защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг проект закона предусматривает, что к такому договору применима типовая форма, утверждаемая Советом министров, а при его заключении должны быть соблюдены существенные условия, присущие договору в письменной форме.

Также проектом закона предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента, расширить функции турреестра, ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации. Главное предлагаемое законопроектом новшество – в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии.

 
 
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Предполагается, что такой подход будет способствовать защите прав и законных интересов потребителей туристических услуг у нас в стране, а также облегчит работу...
 
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