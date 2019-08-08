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Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама.
«Другая версия», – подписал опубликованный в «историях» снимок Дэмиан.
Молодой человек часто экспериментирует со своим образом. Недавно Хёрли отрастил волосы, что сделало его ещё более похожим на маму.
Кстати, Элизабет в свои годы выглядит невероятно молодой.
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Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама. «Другая версия», –...
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