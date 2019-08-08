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Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери

09.08.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама.

«Другая версия», – подписал опубликованный в «историях» снимок Дэмиан.

Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери
Фото: instagram.com/damianhurley1

Молодой человек часто экспериментирует со своим образом. Недавно Хёрли отрастил волосы, что сделало его ещё более похожим на маму.

Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери
Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Кстати, Элизабет в свои годы выглядит невероятно молодой.

Посмотреть на ещё несколько примеров женщин, которые выглядят моложе своих лет, можно здесь.

Люди в материале: Элизабет Хёрли, Дэмиан Хёрли
 
 
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Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама. «Другая версия», –...
 
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