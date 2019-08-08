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Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции. Среди них – диверсия. Впрочем, на данный момент никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны турецких властей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывная волна выбила окна в десятках жилых зданий, на стенах образовались трещины. Местных жителей экстренно эвакуировали. Район ЧП оцепили. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
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Новости Турции. Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции. Среди них – диверсия. Впрочем, на данный момент никаких официальных...
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