Источник материала: СТВ

Новости Турции. Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции. Среди них – диверсия. Впрочем, на данный момент никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны турецких властей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Взрывная волна выбила окна в десятках жилых зданий, на стенах образовались трещины. Местных жителей экстренно эвакуировали. Район ЧП оцепили. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.



















