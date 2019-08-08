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Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

09.08.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции. Среди них – диверсия. Впрочем, на данный момент никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны турецких властей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Взрывная волна выбила окна в десятках жилых зданий, на стенах образовались трещины. Местных жителей экстренно эвакуировали. Район ЧП оцепили. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции

 

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Новости Турции. Названа вероятная причина взрыва и пожара на военном складе в Турции. Среди них – диверсия. Впрочем, на данный момент никаких официальных...
 
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