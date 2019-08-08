ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто

09.08.2019 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто

В дуэте с австралийкой Эшли Барти белоруска одолела немецко-чешский тандем Гергес и Плишкова: 6:1, 6:3. За выход в полуфинал девушки сразятся 9 августа. Начало матча в 21.00 по белорусскому времени, соперницы – Кирстен Флипкенс и Се Шувэй. 

Азаренко сразится за полуфинал в парном разряде на турнире в Торонто

Азаренко является последней представительницей нашей страны на этом турнире. Ранее в одиночном разряде открытый чемпионат Канады покинули Арина Соболенко и Александра Саснович. Сама Азаренко в одиночке дошла только до стадии 1/16, где уступила Даяне Ястремской.

Люди в материале: Виктория Азаренко, Эшли Барти
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дуэте с австралийкой Эшли Барти...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ выпустил автобус третьего поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика