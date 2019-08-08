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Мотоциклист-бесправник влетел в дерево в Глубокском районе

09.08.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Глубокском районе в результате аварии погиб мотоциклист. Эту информацию сообщает управление ГАИ МВД.

Восьмого августа около десяти часов вечера 28-летний мужчина управлял мотоциклом «ИЖ Юпитер» без водительского удостоверения. Водитель ранее лишился прав за вождение в нетрезвом виде.

Мотоциклист-бесправник влетел в дерево в Глубокском районе
Фото: МВД Беларуси

Проезжая по ул. Белорусской в деревне Дерковщина, водитель выбрал неверную скорость, отчего не справился с управлением мотоцикла и вылетел в кювет. Потом мотоциклист врезался в дерево. В результате столкновения водитель получил травмы и скончался на месте ДТП. Его 30-летний пассажир был госпитализирован.

В ГАИ рассказали, что водитель и пассажир ехали на мотоцикле без шлемов.

В начале августа под Новополоцком мотоциклист сбил двух женщин. В результате ДТП все трое были госпитализированы (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Глубокском районе в результате аварии погиб мотоциклист. Эту информацию сообщает управление ГАИ МВД. Восьмого августа около десяти часов...
 
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