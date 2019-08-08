На проспекте Независимости в Минске взрывоопасные предметы не обнаружены

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 9 августа в Минске строители обнаружили предмет, похожий на снаряд. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружены.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мероприятия по проспекту Независимости, 79 завершены. Жизнь и здоровье людей вне опасности.

Ранее стало известно, что в Минске на стройке был обнаружен предмет, похожий на снаряд.