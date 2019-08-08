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На проспекте Независимости в Минске взрывоопасные предметы не обнаружены

09.08.2019 16:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 9 августа в Минске строители обнаружили предмет, похожий на снаряд. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружены.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мероприятия по проспекту Независимости, 79 завершены. Жизнь и здоровье людей вне опасности.

Ранее стало известно, что в Минске на стройке был обнаружен предмет, похожий на снаряд.

Выезжала сапёрно-пиротехническая группа – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 9 августа в Минске строители обнаружили предмет, похожий на снаряд. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружены. Как сообщает ГУВД...
 
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