|
На проспекте Независимости в Минске взрывоопасные предметы не обнаружены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 9 августа в Минске строители обнаружили предмет, похожий на снаряд. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружены.
Как
Ранее стало известно, что в Минске на стройке был обнаружен предмет, похожий на снаряд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 9 августа в Минске строители обнаружили предмет, похожий на снаряд. В ходе проверки взрывоопасные предметы не обнаружены. Как сообщает ГУВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)