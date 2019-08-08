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Белорусские предприятия продали крупнейшую сумму валюты за 60 месяцев

09.08.2019 17:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Белорусские предприятия продали крупнейшую сумму валюты за 60 месяцев. Это следует из официальной статистики по внутреннему валютному рынку Беларуси.

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В июле 2019-го предприятия-резиденты Беларуси продали на внутреннем валютном рынке 2,062 млрд долларов. Больший объем валовой продажи валюты в последний раз отмечался аж в июле 2014 года. Таким образом, организации-резиденты продали наибольшую сумму за 60 месяцев. Валовая покупка валюты осталась примерно на уровне июня месяца – 1,776 млн долларов.

В итоге чистая продажа валюты предприятиями-резидентами в июле составила 286,2 млн долларов. Для сравнения: в июле 2018-го нетто-продажа валюты белорусскими предприятиями была равна 245,3 млн долларов.

Сальдо операций с валютой в пользу банков объясняется уплатой квартальных налогов, которая в Беларуси выпадает на январь, апрель, июль и октябрь. Всего за 7 месяцев 2019 года предприятия-резиденты продали банкам на чистой основе 414,7 млн долларов в эквиваленте.

В аналогичном периоде 2018 года наблюдалась чистая покупка валюты предприятиями на сумму 233,3 млн долларов. Получается, что теперь компании развернулись «лицом» к властям и позволили тем скупать валюту для поддержания ЗВР. Согласно комментариям о состоянии резервов в 2019 году Нацбанк не был чистым покупателем валюты только в январе.

Под другим углом на валютном рынке действует население. Граждане пока остаются нетто-продавцами валюты, но по мере роста реальных доходов их вклад падает. За июль физлица продали банкам 135,6 млн долларов наличной валюты на чистой основе (167,2 млн долларов годом ранее). Общая продажа валюты в наличной форме за 7 месяцев составила 857,3 млн долларов (против 1,205 млрд долларов в 2018-м).

В безналичном сегменте белорусы покупают валюту у банков. Вот и в июле-2019 чистая покупка достигла 68,7 млн долларов (41,1 млн долларов в июле-2018). За январь-июль 2019-го граждане приобрели по безналу 468 млн долларов (281,5 млн долларов за идентичный период в 2018-м).

В целом по налу и безналу чистая продажа валюты за июль 2019 года составила 66,9 млн долларов (126,1 млн долларов в 2018 году). С начала 2019-го чистая реализация валюты банкам достигла 389,3 млн долларов (923,1 млн долларов за 7 месяцев 2018-го).

Выходит, что в текущем году предприятия и население поменялись местами. Если раньше основным поставщиком валюты были физлица, то ныне ведущая роль в спасении ЗВР закрепилась за организациями-резидентами. Вместе взятые компании и граждане сдали банкам 353,2 млн USD валюты за июль-2019 (371,4 млн долларов годом ранее).

За 7 месяцев чистая продажа валюты всеми резидентами страны составила 804 млн долларов (689,8 млн долларов в 2018-м).
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусские предприятия продали крупнейшую сумму валюты за 60 месяцев. Это следует из официальной статистики по внутреннему валютному рынку Беларуси.
 
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