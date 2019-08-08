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В Доме печати обнаружили снаряд, людей эвакуировали

09.08.2019 17:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предмет, похожий на снаряд нашли строители-ремонтники на территории Дома печати, где сейчас ведутся работы (пр-т Независимости, 79).

Об этом известила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в официальном твиттер-аккаунте 9 августа.

Сообщается, что на место находки выехала саперно-пиротехническая бригада, сотрудников и посетителей эвакуировали.

Прилегающую территорию оцепили, усилили меры безопасности.

Более подробной информации пока нет.

 
 
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Предмет, похожий на снаряд нашли строители-ремонтники на территории Дома печати, где сейчас ведутся работы (пр-т Независимости, 79).
 
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