|
В Доме печати обнаружили снаряд, людей эвакуировали
Источник материала: БДГ
Предмет, похожий на снаряд нашли строители-ремонтники на территории Дома печати, где сейчас ведутся работы (пр-т Независимости, 79).
Об этом
Сообщается, что на место находки выехала саперно-пиротехническая бригада, сотрудников и посетителей эвакуировали.
Прилегающую территорию оцепили, усилили меры безопасности.
Более подробной информации пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предмет, похожий на снаряд нашли строители-ремонтники на территории Дома печати, где сейчас ведутся работы (пр-т Независимости, 79).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)