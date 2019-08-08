Взрыв во время испытаний в России: пострадавшие получили дозу радиации









svoboda.org Один из предполагаемых диагнозов пострадавших – радиационное облучение. О повышении радиационного фона после взрыва говорили местные власти, а администрация морских портов западной Арктики закрыла для судов Двинской залив, где произошел инцидент, передает





Радиационное облучение

О том, что в Москву доставили пострадавших в результате взрыва во время испытаний недалеко от Северодвинска, сообщает Baza. "У пострадавших два диагноза. Первый: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение".





По данным издания, лечение они будут проходить в государственном медицинском центре им. А.И. Бурназяна. Учреждение специализируется, в том числе, на лечение радиационных поражений.





Baza приводит имена раненых: утверждается, что это Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин.





Родственник одного из пострадавших, попросивший не называть его имя, подтвердил РС, что как минимум один человек из этого списка действительно был вывезен в Москву и госпитализирован после инцидента в ходе испытаний. На другие вопросы собеседник РС не ответил, сославшись на то, что сам сейчас вылетает в Москву.









Другой источник, близкий к министерству обороны, говорит, что среди пострадавших были сотрудники одного из оборонных предприятий и военнослужащие войсковой части №09703. Как отдельное юрлицо эта часть ликвидирована: в конце 2013 года, как следует из данных госреестра, ее присоединили к Объединенному стратегическому командованию Западного военного округа.





Сама часть располагается в Северодвинске, но испытания военнослужащие проводят на полигоне в поселке Сопка к северу от села Нёнокса. Именно там и произошел инцидент.





В 1990-е часть обслуживала северодвинскую станцию связи "Вега". Сейчас станция заброшена, а военный городок продан с аукциона. В составе части есть специалисты по морской робототехнике, радиосвязи с подвижными объектами, испытанию "корабельных, береговых артиллерийских установок и боеприпасов к ним". По словам источника, один из получивших ранение – уроженец Мурманска 1990-го года рождения, недавно окончивший Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.





Взрыв по время испытаний





Взрыв произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным издания 29.ru, он произошёл на барже. "Ведомости" уточняют, что речь идет об испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.





​Минобороны РФ подтвердило гибель двух человек и то, что шесть человек получили ранения. Всего пострадавших может быть более 10 человек, говорит собеседник РС в военном ведомстве. Baza ранее сообщала о 15 пострадавших.





Повышение радиационного фона

"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме", – говорится в заявлении министерства обороны. Однако администрация Северодвинска разместила информацию о кратковременном повышении фона:





"Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что расположенные на улице Карла Маркса, 48 и на улице Плюснина, 7 датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.- С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона.





сохранилось в веб-архиве. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный". Сейчас это заявление удалено с сайта администрации, онов веб-архиве.





Также в Терском районе Мурманской области зафиксировано повышение радиационного фона. Рост гамма-фона был замечен в селах Умба, Кашкаранцы и Пялица, расположенных на берегу Белого моря.



