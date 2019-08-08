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Взрыв во время испытаний в России: пострадавшие получили дозу радиации
Источник материала: Партизан
9 августа в Москву доставили шестерых пострадавших в результате взрыва на военно-морском полигоне в Архангельской области. Накануне в результате этого инцидента погибли два человека.
Один из предполагаемых диагнозов пострадавших – радиационное облучение. О повышении радиационного фона после взрыва говорили местные власти, а администрация морских портов западной Арктики закрыла для судов Двинской залив, где произошел инцидент, передает
Радиационное облучение
О том, что в Москву доставили пострадавших в результате взрыва во время испытаний недалеко от Северодвинска, сообщает Baza. "У пострадавших два диагноза. Первый: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение".
По данным издания, лечение они будут проходить в государственном медицинском центре им. А.И. Бурназяна. Учреждение специализируется, в том числе, на лечение радиационных поражений.
Baza приводит имена раненых: утверждается, что это Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин.
Родственник одного из пострадавших, попросивший не называть его имя, подтвердил РС, что как минимум один человек из этого списка действительно был вывезен в Москву и госпитализирован после инцидента в ходе испытаний. На другие вопросы собеседник РС не ответил, сославшись на то, что сам сейчас вылетает в Москву.
Другой источник, близкий к министерству обороны, говорит, что среди пострадавших были сотрудники одного из оборонных предприятий и военнослужащие войсковой части №09703. Как отдельное юрлицо эта часть ликвидирована: в конце 2013 года, как следует из данных госреестра, ее присоединили к Объединенному стратегическому командованию Западного военного округа.
Сама часть располагается в Северодвинске, но испытания военнослужащие проводят на полигоне в поселке Сопка к северу от села Нёнокса. Именно там и произошел инцидент.
В 1990-е часть обслуживала северодвинскую станцию связи "Вега". Сейчас станция заброшена, а военный городок продан с аукциона. В составе части есть специалисты по морской робототехнике, радиосвязи с подвижными объектами, испытанию "корабельных, береговых артиллерийских установок и боеприпасов к ним". По словам источника, один из получивших ранение – уроженец Мурманска 1990-го года рождения, недавно окончивший Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Взрыв по время испытаний
Взрыв произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным издания 29.ru, он произошёл на барже. "Ведомости" уточняют, что речь идет об испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.
Минобороны РФ подтвердило гибель двух человек и то, что шесть человек получили ранения. Всего пострадавших может быть более 10 человек, говорит собеседник РС в военном ведомстве. Baza ранее сообщала о 15 пострадавших.
Повышение радиационного фона
"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме", – говорится в заявлении министерства обороны. Однако администрация Северодвинска разместила информацию о кратковременном повышении фона:
"Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что расположенные на улице Карла Маркса, 48 и на улице Плюснина, 7 датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.- С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона.
По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный". Сейчас это заявление удалено с сайта администрации, оно
Также в Терском районе Мурманской области зафиксировано повышение радиационного фона. Рост гамма-фона был замечен в селах Умба, Кашкаранцы и Пялица, расположенных на берегу Белого моря.
А администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв. Прибрежное предупреждение было
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9 августа в Москву доставили шестерых пострадавших в результате взрыва на военно-морском полигоне в Архангельской области. Накануне в результате этого инцидента...
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