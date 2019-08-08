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Лукашенко о прослушке: Все должно быть цивилизованно

09.08.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 9 августа посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности.



Лукашенко доложили о реализации госпрограмм в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

Главе государства также было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

В системе полевой правительственной связи применены современные разработки и подходы. Вместо устаревших узлов связи (четыре машины с экипажем 11 человек) белорусские специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. 

Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.

На объекте Лукашенко также показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.


Подводя итоги посещения, Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне. «Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны,  исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь», - сказал он.

При этом Лукашенко особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта. «Не можете - не делайте. Долго вам его надо делать - делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка - вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта, - сказал он. - Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо».

Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко во время недавнего доклада. 

«Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. 


Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы», - цитирует Лукашенко его пресс-служба
 
 
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Александр Лукашенко 9 августа посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности.
 
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