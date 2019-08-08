Белорусы предпочитают платить смартфоном: доля мобильных платежей поставила рекорд





По оценке компании, наиболее заметный «крен» в сторону мобильных платежей произошел в Беларуси в 2017-2018 годах.





К концу 2018 года доля тех, которые предпочитает мобильные телефоны десктопу при покупках в интернете, составила 58% по всему миру.





Эксперты компании полагают, что через пару лет онлайн-покупки в мобайле составят уже 90% среди пользователей смартфонов, а в Беларуси – около 60%. Мировой рынок с 2019 по 2026 год будет прирастать на 33% в год и достигнет $457 млрд.









«Скачок оплат в пользу мобильных платежей произошел в первую очередь из-за развития технологий», – отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин. – Прогресс не стоит на месте, а развитие тренда на мобильные платежи будет продолжаться, и уже к 2023 году платежи с помощью телефона будут значительно превалировать над компьютером».





Главное, что привлекает потребителей в целом в интернет-покупках и платежах, – это возможность купить без очередей, сделать предварительный заказ, проверить наличие товара, участвовать в программах лояльности и получать бонусы. Продавцы все это могут предоставить покупателям, так как продажи в интернете дают экономию на аренде и других операционных расходах.