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Белорусы предпочитают платить смартфоном: доля мобильных платежей поставила рекорд

09.08.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси более 45% пользователей используют для платежей мобильное устройство. Через два года их может стать уже 60%. Об этом сообщает провайдер электронных платежей – компания Assist Belarus.


По оценке компании, наиболее заметный «крен» в сторону мобильных платежей произошел в Беларуси в 2017-2018 годах.

К концу 2018 года доля тех, которые предпочитает мобильные телефоны десктопу при покупках в интернете, составила 58% по всему миру.

Эксперты компании полагают, что через пару лет онлайн-покупки в мобайле составят уже 90% среди пользователей смартфонов, а в Беларуси – около 60%. Мировой рынок с 2019 по 2026 год будет прирастать на 33% в год и достигнет $457 млрд.


«Скачок оплат в пользу мобильных платежей произошел в первую очередь из-за развития технологий», – отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин. – Прогресс не стоит на месте, а развитие тренда на мобильные платежи будет продолжаться, и уже к 2023 году платежи с помощью телефона будут значительно превалировать над компьютером».

Главное, что привлекает потребителей в целом в интернет-покупках и платежах, – это возможность купить без очередей, сделать предварительный заказ, проверить наличие товара, участвовать в программах лояльности и получать бонусы. Продавцы все это могут предоставить покупателям, так как продажи в интернете дают экономию на аренде и других операционных расходах.
 
 
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В Беларуси более 45% пользователей используют для платежей мобильное устройство. Через два года их может стать уже 60%. Об этом сообщает провайдер электронных...
 
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