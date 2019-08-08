Российский министр: почти все разногласия по вопросу интеграции Беларуси и РФ сняты

Премьеры Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в пятницу в киргизском Чолпон-Ате на полях Евразийского межправительственного совета.





"Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь ", – сказал Орешкин.





По словам российского министра, предстоит очень непростая работа, связанная в том числе с гармонизацией законодательства. Для решения отдельных вопросов необходимо будет привлечь большую группу специалистов, в которую войдут представители российской и белорусской стороны.





"Например, вопрос единого налогового кодекса – вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть", – пояснил он.





По словам Орешкина, достигнута договоренность после переговоров на уровне рабочей группы по вопросам интеграции в течение ближайшего месяца должна состояться встреча глав правительств. Премьер-министры окончательно оформят решения для представления главам государств.





Напомним, Лукашенко во время недавней встречи с Путиным в Санкт-Петербурге предложил снять все вопросы, которые сейчас есть в отношениях двух стран, к 20-летию договора о "союзном государстве", которое будет отмечаться в декабре.





Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой говорил, что позиции России и Беларуси по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках близки, при этом обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.



