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Российский министр: почти все разногласия по вопросу интеграции Беларуси и РФ сняты
Источник материала: Партизан
Практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции Беларуси и России сняты, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам переговоров премьер-министров двух стран.
Премьеры Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в пятницу в киргизском Чолпон-Ате на полях Евразийского межправительственного совета.
"Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь ", – сказал Орешкин.
По словам российского министра, предстоит очень непростая работа, связанная в том числе с гармонизацией законодательства. Для решения отдельных вопросов необходимо будет привлечь большую группу специалистов, в которую войдут представители российской и белорусской стороны.
"Например, вопрос единого налогового кодекса – вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть", – пояснил он.
По словам Орешкина, достигнута договоренность после переговоров на уровне рабочей группы по вопросам интеграции в течение ближайшего месяца должна состояться встреча глав правительств. Премьер-министры окончательно оформят решения для представления главам государств.
Напомним, Лукашенко во время недавней встречи с Путиным в Санкт-Петербурге предложил снять все вопросы, которые сейчас есть в отношениях двух стран, к 20-летию договора о "союзном государстве", которое будет отмечаться в декабре.
Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой говорил, что позиции России и Беларуси по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках близки, при этом обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.
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Практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции Беларуси и России сняты, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам...
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