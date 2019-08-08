Закон о политических партиях будут рассматривать в парламенте через год

Это было первое заседание после того, как закончились общественные обсуждения важного законопроекта.

«Белорусский партизан» уточнил, какие принципиальные изменения уже решено внести в документ.





-- У нас всего лишь консультативная рабочая группа, поэтому пока, наверное, рано говорить о том, как будет доработан законопроект, -- говорит член рабочей группы при Минюсте, председатель БСДП Игорь Борисов. – Вначале нужно увидеть окончательный вариант документа.





А пока план такой: в сентябре проект закона о политических партиях будет направлен в Совет министров. Его также официально направят во все заинтересованные государственные органы. И, по планам, только на первой сессии 2020 года в Палате представителей его будут рассматривать.





Пока за основу взят тот проекта закона, который был выставлен на публичное обсуждение. Было предложение убрать норму, ограничивающую организацию в средствах на оплату своих работников. Это актуально как для общественных организаций, так и для политических партий. Во всяком случае, сотрудники Минюста по результатам общественного обсуждения, решили убрать это ограничение которое вызвало небольшой резонанс.





Предлагается также отменить удостоверения о регистрации для политических партий и общественных организаций. Не исключено, что будут просто ставить печать на устав, присваивать номер и вносить в регистр. Это было предложение Министерства экономики, потому что у субъектов хозяйствования уже нет удостоверений о регистрации. То есть эта норма уже не обязательная.





Возможно, это будет реализовано. По крайней мере, для общественных организаций – совершенно точно. Для политических партий пока есть один сдерживающий момент, который многие упустили. В Избирательном кодексе указано, что политические партии, когда выдвигают своих кандидатов в депутаты, среди прочих документов должны предоставлять и копию свидетельства о регистрации.





Не исключено, что в этом смысле необходимо будет подкорректировать Избирательный кодекс, законопроект об изменениях и дополнениях которого, напомню, сейчас находится в Палате представителей. И мы будем об этом говорить.









Еще один из позитивных моментов, на котором мы настаивали, -- это то, что в законопроект будут вносить норму о необязательной регистрации Минской городской организации. Для создания политической партии и республиканской общественной организации достаточно будет четырех областных или минской городской организации. Раньше было пять и обязательной была Минская городская, а сейчас четыре, и Минская городская – необязательно. Такие вещи немного упрощают жизнь.





Предлагается, чтобы территорией действия для общественных организаций была вся страна. Не будет такого понятия, что если в Гомеле зарегистрирован, значит, только там и можешь работать. Но, тем не менее, будет сохранен статус республиканских организаций – это при наличии филиалов, не менее чем четырех областях (городе Минске).





Из революционного, что, в принципе, устроило всех представителей политических партий – снятие ограничения на финансирование партий из республиканского и местных бюджетов. Речь идет о первом абзаце статьи 24, его предлагается убрать. Представители Минюста сказали, что серьезно об этом подумают.





И тогда этот закон не будет сдерживающим фактором для политических партий, он фактически откроет возможности для финансирования политических партий из бюджета. И те партии, которые будут иметь своих представителей в парламенте, местных Советах не будут иметь сдерживающих юридических обоснований для получения финансирования при политической воли руководства страны.





Надеюсь, мы окончательно убедили Минюст отказаться от возможности иметь юридический адрес по месту работы руководителей партий, но для общественных организаций эта возможность остается. Это позволит избежать огосударствления политических организаций.





Еще один нюанс – предоставление финансовой отчетности и отчетности об уставной деятельности будет перенесено до 31 марта включительно, как у субъектов хозяйствования, чтобы не было путаницы и все было каким-то образом унифицировано.









Возможно, наша рабочая группа соберется еще раз. Пока то, что было на последнем заседании рабочей группы звучит намного оптимистичнее, нежели это было при обсуждениях ранее – особенно изменения ст. 24 этого закона о снятии ограничения на финансирование политических партий из госбюджета.