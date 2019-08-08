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Споровские сенокосы, Мотольские присмаки или свадебный фест. Как провести выходные в Брестской области
Источник материала: Tut.by
В эти выходные сразу три масштабных фестиваля пройдут в разных районах Брестской области. Рассказываем про каждый из них.
Что: Мотальскія прысмакі
Где: Агрогородок Мотоль, Ивановского района
Когда: 10−11 августа
Агрогородок Мотоль вновь собирает друзей на кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі». Потчевать гостей будут изысками старосветской кухни, приготовленными по рецептам и технологиям прошлых столетий, а развлекать — традиционными региональными обрядами.
Что:
Где: Агрогородок Спорово, Березовский район
Когда: 10 августа
Главное мероприятие праздника — чемпионат по ручному сенокошению, в котором примут участие около 30 команд. Кроме того в программе — соревнования по футболу на болоте, турнир дворовых игр, мастер-класс по здоровому питанию и праздничный концерт с участием «Тяни-Толкай» и Тео.
Что: Свадебный фест
Где: Агроусадьба «Стулы», деревня Стойлы, Пружанский район
Когда: 10 августа
В агроусадьбе Стулы пройдет свадебный фестиваль, направленный на популяризацию белорусских свадебных традиций. Участники мероприятия смогут принять участие в традиционном свадебном застолье, узнать, как готовить каравай, и познакомиться с древними обрядами. В программе — свадебные игры, песни, танцы, еда и напитки. Стоимость билета — 50 рублей. Заказать их можно заполнив
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Споровские сенокосы, Мотольские присмаки или свадебный фест. Как провести выходные в Брестской области
В эти выходные сразу три масштабных фестиваля пройдут в разных районах Брестской области. На выбор: гастрофест «Мотольские присмаки», агрофест «Споровские...
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