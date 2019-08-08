Споровские сенокосы, Мотольские присмаки или свадебный фест. Как провести выходные в Брестской области

Источник материала: Tut.by

В эти выходные сразу три масштабных фестиваля пройдут в разных районах Брестской области. Рассказываем про каждый из них.





Что: Мотальскія прысмакі

Где: Агрогородок Мотоль, Ивановского района

Когда: 10−11 августа

Агрогородок Мотоль вновь собирает друзей на кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі». Потчевать гостей будут изысками старосветской кухни, приготовленными по рецептам и технологиям прошлых столетий, а развлекать — традиционными региональными обрядами.





Что: Споровские сенокосы

Где: Агрогородок Спорово, Березовский район

Когда: 10 августа

Главное мероприятие праздника — чемпионат по ручному сенокошению, в котором примут участие около 30 команд. Кроме того в программе — соревнования по футболу на болоте, турнир дворовых игр, мастер-класс по здоровому питанию и праздничный концерт с участием «Тяни-Толкай» и Тео.





Что: Свадебный фест

Где: Агроусадьба «Стулы», деревня Стойлы, Пружанский район

Когда: 10 августа

В агроусадьбе Стулы пройдет свадебный фестиваль, направленный на популяризацию белорусских свадебных традиций. Участники мероприятия смогут принять участие в традиционном свадебном застолье, узнать, как готовить каравай, и познакомиться с древними обрядами. В программе — свадебные игры, песни, танцы, еда и напитки. Стоимость билета — 50 рублей. Заказать их можно заполнив форму или по телефонам: +375 (29) 567 72 18, +375 (29) 635 79 99.