ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Московский чиновник купил 2 дома и прописал там 160 человек. Они проголосовали за стройку свалки

09.08.2019 17:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Денис Синельников, в настоящее время занимающий пост замруководителя департамента ЖКХ в Москве, в 2017 году купил два дома в поселке Михали в Калужской области и прописал там 160 человек для обеспечения нужного результата на сельских выборах и последующего разрешения строительства рядом с поселком полигона для мусорных отходов из Москвы. Об этом говорится в фильме-расследовании проекта ROMB «Мусорная война», сообщает Meduza.


Скриншот с YouTube.com

Авторы расследования также указали, что итоговое разрешение на строительство было выдано только в мае 2019 года, в то время как сами работы начались за год до этого, и сейчас полигон уже почти построен.

О схеме по вселению полутора сотен жителей в пустующие дома впервые рассказывалось в расследовании Ивана Голунова, вышедшем на «Медузе» в ноябре 2018 года. Это было сделано после того, как сельские депутаты не поддержали строительство свалки: администрация района назначила перевыборы, а вновь избранные приезжими депутаты сразу проголосовали за полигон.

Полигон под деревней Михали станет самой большой действующей свалкой в России. Предполагается, что туда будут свозить 1,5 миллиона тонн мусора в год.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полигон под деревней Михали станет самой большой действующей свалкой в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
В свежем номере «СП»!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика