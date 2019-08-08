Московский чиновник купил 2 дома и прописал там 160 человек. Они проголосовали за стройку свалки

Источник материала: Tut.by

Денис Синельников, в настоящее время занимающий пост замруководителя департамента ЖКХ в Москве, в 2017 году купил два дома в поселке Михали в Калужской области и прописал там 160 человек для обеспечения нужного результата на сельских выборах и последующего разрешения строительства рядом с поселком полигона для мусорных отходов из Москвы. Об этом говорится в фильме-расследовании проекта ROMB «Мусорная война», сообщает Meduza .



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Авторы расследования также указали, что итоговое разрешение на строительство было выдано только в мае 2019 года, в то время как сами работы начались за год до этого, и сейчас полигон уже почти построен.

О схеме по вселению полутора сотен жителей в пустующие дома впервые рассказывалось в расследовании Ивана Голунова, вышедшем на «Медузе» в ноябре 2018 года. Это было сделано после того, как сельские депутаты не поддержали строительство свалки: администрация района назначила перевыборы, а вновь избранные приезжими депутаты сразу проголосовали за полигон.

Полигон под деревней Михали станет самой большой действующей свалкой в России. Предполагается, что туда будут свозить 1,5 миллиона тонн мусора в год.