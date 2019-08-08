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Новый автобус от МАЗ будут продавать Европе: цена заметно выше прежнего поколения

09.08.2019 17:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новый автобус от МАЗ будут продавать Европе: цена заметно выше прежнего поколения
фото: МАЗ

Покорить Европу

Новую машину в КБ МАЗа разрабатывали два года. Серьезные изменения внесены не потому, что второму поколению МАЗовских автобусов уже 14 лет, – многие опции, которые требуют клиенты, очень сложно закладывать в предыдущее поколение: нерентабельно, так как требует больших доработок.

«Переработали практически все системы. Во-первых, каркас полностью изменен, он прочнее, из коррозионностойкой стали. Это требование большинства клиентов Евросоюза. Во-вторых, облицовка не предполагает использования стали, здесь только алюминий и композитные материалы. В-третьих, увеличено остекление, что выигрышно сказалось на дизайне и визуальном восприятии машины. В-четвертых, наружные панели разделены на отдельные съемные части, чтобы не менять облицовку всего автобуса и не проводить сварочные работы: любой элемент облицовки можно заменить по отдельности. Ремонтопригодность увеличивается, стоимость ремонта – снижается», – рассказал начальник отдела компоновки автобусов, ведущий разработчик «МАЗ-303» Иван Войтешонок.

 
 
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Сегодня компания МАЗ представила в Минсе МАЗ 303 автобус третьего поколения, с которым автогигант намерен выйти на рынки Евросоюза.
 
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